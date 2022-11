Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gaming-Unternehmens Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Nachdem sich Activision Blizzard über das erfolgreiche Release von "Call of Duty: Modern Warfare 2" freuen könne, mache das beliebte Shooter-Franchises bei der Übernahme durch Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) Probleme. Denn der PlayStation-Entwickler Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687) mache sich Sorgen, dass "Call of Duty" das Machtgefüge auf dem Konsolenmarkt dramatisch verschieben könnte.Microsoft dagegen habe in einem Statement klargestellt, dass die "Call of Duty"-Spiele auch in Zukunft am gleichen Tag sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation erscheinen würden. Vertragliche Zugeständnisse an die Wettbewerbshüter wie die Europäische Kommission habe der Activision-Käufer allerdings nicht gemacht.Am 8. November wolle die Kommission eine vorläufige Entscheidung über den Deal treffen. Dort werde es dann wohl ähnlich wie in Großbritannien wettbewerbsrechtliche Bedenken geben und eine detaillierte Prüfung folgen. Dass Microsoft dennoch keine Zugeständnisse an die Wettbewerbshüter mache, sollte nicht für Verwunderung sorgen, denn laut einem Bericht von Reuters sei dies im Rahmen der vorläufigen Prüfung üblich.Anleger bleiben bei der Activision Blizzard-Aktie daher dabei und spekulieren weiterhin auf einen erfolgreichen Deal - auch wenn aufgrund der detaillierten Prüfungen noch einiges an Zeit mitgebracht werden sollte, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". In einem volatilen Markt bleibe die Gaming-Aktie jedoch eine relativ sichere Bank. (Analyse vom 01.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: