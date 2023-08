Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (22.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aus den USA und der EU sei bereits das Ok gekommen, Großbritannien zeige sich bislang aber stur und habe die ursprünglich geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geblockt. Microsoft habe jedoch eine neue Idee. Der größte Deal in der Gaming-Geschichte rücke damit näher.Microsoft und Activision hätten sich auf eine neue Vereinbarung festgelegt, die von der britischen Aufsichtsbehörde CMA nun bis zum 18. Oktober geprüft werde. Nachdem aus der EU und den USA bereits grünes Licht für den 69-Milliarden-Dollar-Deal gekommen sei, stehe einem Abschluss nur noch Großbritannien im Weg.Ein grundsätzlicher Spielverderber sei die CMA nicht: Erst am Montag sei die Übernahme von VMware durch Broadcom für 69 Milliarden Dollar bewilligt worden.Wegen der bereits bestehenden Markmacht von Microsoft im Gaming-Bereich hätten die Regulierungsbehörden jedoch Bedenken gehabt. Microsoft könne beispielweise beliebte Activision-Spiele wie "Call of Duty" exklusiv für die Xbox und andere Microsoft-Plattformen anbieten, so die Argumentation der Behörde.Im Rahmen der neuen Vereinbarung werde Microsoft keine Cloud-Rechte für bestehende PC- und Konsolenspiele von Activision erwerben. Ebenfalls ausgeschlossen seien neue Spiele, die von Activision in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht würden. Stattdessen würden diese Rechte an das französischen Videospielunternehmen Ubisoft veräußert, bevor Microsoft Activision übernehme.Der größte Deal in der Gaming-Geschichte rücke näher. "Der Aktionär" sei weiterhin zuversichtlich, dass die Übernahme am Ende zu 95 Dollar je Aktie durchgehe. Das Restpotenzial für die Aktie von Activision Blizzard sei auf dem aktuellen Niveau allerdings überschaubar.Insofern drängt sich bei Activision zumindest keine Last-Minute-Investition auf, so Lukas Meyer. Wer der "Aktionär"-Empfehlung gefolgt ist und dementsprechend schon länger dabei ist, kann abwarten. (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: