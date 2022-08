Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

77,86 EUR -0,29% (02.08.2022, 10:51)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

80,08 USD +0,16% (01.08.2022, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (02.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gaming-Unternehmens Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Activision Blizzard habe im abgelaufenen zweiten Quartal zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, habe aber noch immer mit den nachlassenden Corona-Effekten kämpfen. Das Management blicke dennoch unverändert positiv in die Zukunft.Auf eine ausführliche Präsentation der Quartalszahlen oder einen Earnings-Call habe das US-Unternehmen verzichtet. Zusätzliche Details zur Übernahme durch Microsoft für 95 USD je Aktie habe es nicht gegeben. Es werde unverändert geplant, die Transaktion bis Ende des laufenden Microsoft-Geschäftsjahres (bis Juni 2023) abzuschließen. Zuletzt hätten Anfang Juli britische Regulierungsbehörden eine Prüfung der Übernahme angekündigt.In der Pressemitteilung sei dennoch ein positives Bild für die Zukunft gezeichnet worden. "Selbst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, in dem so viele Unternehmen Einstellungsstopps und Entlassungen ankündigen, wuchs die Zahl unserer Entwickler um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal", habe Activision-CEO Bobby Kotick in der Pressemitteilung verlauten lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: