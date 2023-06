Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.



Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

75,70 EUR +0,33% (06.06.2023, 19:12)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

80,87 USD +0,04% (06.06.2023, 18:44)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Komme die Übernahme oder nicht? Microsoft wolle erklärtermaßen kämpfen und Activision Blizzard für 95 Dollar je Aktie übernehmen. Widerstand dagegen gebe es in den USA und bei den Briten, wobei einige Experten angesichts der bislang vorgetragenen Argumente eher skeptisch seien, ob eine Blockade der Übernahme durch Wettbewerbshüter vor Gerichten bestehen würde.Auffällig sei jedenfalls auch: Nachdem die britischen Wettbewerbshüter ihren Daumen gesenkt hätten, sei der Kurs von Activision Blizzard in den Tagen darauf bis auf unter 74 Dollar gesackt, in den vergangenen Wochen dann aber wieder auf 80 Dollar gestiegen - wo sich der Kurs ohnehin bislang überwiegend befunden habe, seit die Übernahme-Absicht von Microsoft bekannt geworden sei. Demnach sehe es eigentlich nicht so aus, als rechne der Markt damit, dass die Übernahme in weite Ferne gerückt sei.Microsoft könnte im Zweifel eine Strafe riskieren und die Übernahme bis Mitte Juli schon mal durchdrücken, um anschließend den juristischen Weg zu beschreiten. Damit würde der Ball dann bei den Aufsichtsbehörden liegen. Diese müssten ihren Fall vor Gerücht erörtern. Zuvor wolle Microsoft-Führungskraft Brad Smith dieser Tage aber mit dem britischen Finanzminister Jeremy Hunt und Vertretern der Marktaufsicht reden.Gleichzeitig bereite sich Microsoft auf eine mögliche Konfrontation vor Gericht vor (erste Anhörung Ende Juli) - und solle sogar überlegt haben, nötigenfalls sich am Ende mit Activision Blizzard einfach aus Großbritannien zurückzuziehen. Unter anderem aus Europa und China gebe es schließlich schon grünes Licht für die Übernahme.Die Blockade der Briten hänge womöglich auch damit zusammen, dass sie britische und US-Wettbewerbshüter gegenseitig würden unterstützen wollen. Wirklich starke Argumente gegen die Übernahme gebe es bislang allerdings nicht. Microsoft dürfte zudem daran gelegen sein, nicht den Eindruck zu erwecken, beim ersten Widerstand von Aufsichtsbehörden künftig auf Akquisitionen im Zweifel einfach zu verzichten.Für spekulationsbereite Anleger bleibt Activision Blizzard daher recht attraktiv, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: