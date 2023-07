Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (14.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es bleibe spannend: Die britischen Wettbewerbshüter der CMA hätten die gesetzliche Frist für eine Entscheidung im Fall der geplanten Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft vom 18. Juli auf den 29. August verlängert. Der Regulierungsbehörde zufolge sei man allerdings bemüht, die Entscheidung möglichst noch vor der neuen Deadline zu fällen.Um doch noch die Zustimmung der Briten zum geplanten 69-Milliarden-Dollar-Deal zu bekommen, würden Microsoft und Activision womöglich Cloud-Gaming-Rechte für Großbritannien verkaufen, um damit Bedenken zu zerstreuen, wonach Microsoft in diesem Bereich sonst zu marktbeherrschend werden könnte. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider.Ein Problem sei allerdings, dass Microsoft und Activision auch noch ihre eigene Frist verlängern müssten. Laut der müsste der Deal nämlich eigentlich bis zum 18. Juli abgeschlossen sein. Es sei aber denkbar, dass sich die Unternehmen auf eine Verlängerung einigen würden.Unterdessen sei in den USA die FTC am Donnerstagabend vor Gericht auch im zweiten Versuch, die Übernahme vorerst zu blockieren, gescheitert. Microsoft und Activision könnten den Deal nun bis Freitagnacht theoretisch durchziehen. Allerdings wolle die FTC die Übernahme nach derzeitigem Stand weiterhin mit allen rechtlichen Mitteln unterbinden.Die Deadline-Verlängerung in Großbritannien sei ein gutes Zeichen, weil sich damit andeute, dass noch Bewegung in das Nein der dortigen Wettbewerbshüter zur Übernahme kommen könnte. Zudem sei für die FTC vor den US-Gerichten bislang nichts zu holen gewesen. "Der Aktionär" bleibt weiterhin zuversichtlich, dass die Übernahme zu 95 Dollar je Aktie gelingt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. (Analyse vom 14.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.