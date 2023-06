Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Das kursbestimmende Thema bei der Aktie sei eigentlich die Übernahme durch Microsoft. Zu einem Kurs von 95 USD wolle der Big-Tech-Konzern den Gaming-Giganten Activision Blizzard schlucken. Während sich diesbezüglich juristische Auseinandersetzungen an den USA und Großbritannien anbahnen würden, gebe es allerdings auch eine andere spannende Entwicklung.Mit "Diablo 4" habe Activision Blizzard nach eigenen Angaben am 6. Juni sein erfolgreichstes Spiel veröffentlicht - bezogen auf die Verkaufszahlen kurz nach Veröffentlichung. Zuvor sei "World of Warcraft: Shadowlands" (2020) mit mehr als 3,7 Mio. Verkäufen am Erscheinungstag an der Spitze gewesen. Wie es bei "Diablo 4" im direkten Vergleich aussehe, sei nicht gemeldet worden. In der ersten Woche nach Veröffentlichung sollten aber 666 Mio. USD Umsatz angefallen sein."Der Aktionär" habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Activision Blizzard auf dem aktuellen Niveau nicht teuer bewertet sei. Mit "Diablo 4" habe das Unternehmen nun einen Gaming-Hit veröffentlicht, der offenbar sehr gut am Markt ankomme und über mehrere Quartale besonders starke Umsätze verspreche. Zudem kämpfe Microsoft um die Übernahme und habe bereits von zahlreichen Behörden die Zustimmung für den Deal erhalten. Dementsprechend bleibe die Activision Blizzard-Aktie - ob mit oder ohne Übernahme - eine Empfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: