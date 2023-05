Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

71,95 EUR +0,84% (15.05.2023, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

78,28 USD +1,18% (15.05.2023, 16:45)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (15.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft habe eine wichtige Hürde genommen. Die EU-Kommission habe im Laufe des Nachmittags ihr Okay gegeben. Dass die Activision-Aktie kein Feuerwerk abbrenne, liege weiter am Nein der britischen Wettbewerbshüter. Die müssten ihre Meinung ändern, um den Weg endgültig frei zu machen.Reuters habe schon vor wenigen Tagen berichtet, dass die EU-Kartellbehörden die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme am 15. Mai genehmigen würden. Microsoft habe Lizenzvereinbarungen mit Cloud-Streaming-Konkurrenten wie NVIDIA, dem ukrainischen Boosteroid und dem japanischen Ubitus geschlossen und sei damit den Wettbewerbshütern entgegengekommen.Microsoft brauche aber weiter die Zustimmung aller Kartellbehörden - und das sei mit der CMA-Blockade aus Großbritannien sehr unwahrscheinlich geworden. Da helfe auch eine EU-Genehmigung nicht weiter. Eine weitere Hürde sei die Klage, welche die US-Aufsichtsbehörde FTC im Dezember gegen den Deal eingereicht habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: