Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

78,10 EUR +0,71% (17.04.2023, 17:45)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

85,175 USD -0,11% (17.04.2023, 18:03)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (17.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Das gebe es doch nicht: Zuletzt habe es wieder verstärkt danach ausgesehen, dass der gigantische Milliarden-Deal durchgeht und Microsoft letztendlich das Computerspiele-Unternehmen Activision Blizzard übernehmen dürfe. Mittlerweile gebe es aber einen neuen Rechtsstreit. Diesmal beschwere sich eine Gruppe von Spielern.Die Gruppe habe eine geänderte Beschwerde gegen die geplante Übernahme von Activision Blizzard eingereicht, wie Ende vergangener Woche bekannt geworden sei. Zuvor habe eine Richterin im März die erste Klage abgewiesen, weil die Beschwerdeführer nicht genug Informationen vorgelegt hätten, um ihre Behauptung zu belegen, wonach die Übernahme den Wettbewerb schaden würde, habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.Microsoft habe auf die neue Entwicklung prompt und erwartungsgemäß reagiert. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass dieser Fall abgewiesen werden sollte", habe ein Sprecher des Unternehmens gesagt. Microsoft argumentiere u.a., der Deal werde letztendlich zum Vorteil der Spieler sein, da Microsoft plane, die Spiele von Activision Blizzard noch breiter verfügbar zu machen.Außer der Gamer-Gruppe stelle sich bislang vor allem Sony (PlayStation) gegen die Übernahme, stehe dabei allerdings zunehmend allein da, nachdem mehrere Aufsichtsbehörden bislang keine größeren Bedenken gegen die Übernahme geäußert hätten und Microsoft u.a. Deals mit Nintendo abgeschlossen habe, in denen u.a. die Verfügbarkeit von Activision-Blizzard-Hit-Titeln wie "Call of Duty" für andere Konsolen garantiert werde. Microsoft biete umgerechnet 95 USD je Aktie.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link