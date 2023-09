Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die US-Handelsbehörde FTC gebe ihren Kampf gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft nicht auf. Denn am Mittwoch hätten die Kartellwächter das Datum für eine neue interne Anhörung zur Beilegung der Streitpunkte festgelegt.Die FTC habe in ihrem Kampf gegen die größte Übernahme der Gaming-Geschichte bereits zwei Niederlagen vor Gericht eingefahren. Zuletzt habe im Juli ein US-Berufungsgericht den Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurückgewiesen, die den Deal stoppen sollte. Das Urteil sei nur einen Tag ergangen, nachdem die Vorinstanz eine entsprechende Klage der FTC abgewiesen habe, da sie nicht habe beweisen können, dass der Deal Kartellrecht verletze.Dennoch würden die Kartellwächter rund um die FTC-Chefin Lina Khan nicht aufgeben. "Die Kommission hat festgestellt, dass es im öffentlichen Interesse liegt, diese Angelegenheit vollständig und zügig zu klären", habe die FTC am Mittwoch in einem neuen Antrag geschrieben. "Daher verweist die Kommission diese Angelegenheit zurück in das Streitbeilegungsverfahren." Damit dürfte es etwa 20 Tage nach dem endgültigen Urteil der Berufungsinstanz erneut eine Anhörung geben.Microsoft habe daraufhin folgendes Statement veröffentlicht: "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir die Transaktion bis zum 18. Oktober abschließen werden, und wir haben volles Vertrauen in unsere Argumentationsführung und in die Vorteile, welche der Deal für Gamer und den Wettbewerb mit sich bringt."Abseits der FTC-Verfahren stehe die Zustimmung der Activision Blizzard-Übernahme auch in Großbritannien noch aus. Hier habe die Wettbewerbsbehörde CMA zwar signalisiert, dass Microsoft im Falle eines Verkaufes der Game-Streaming-Rechte an Ubisoft, die Zustimmung erhalten könnte. Aber die britische Behörde wolle noch das gesamte Prüfverfahren durchlaufen. Eine Entscheidung werde hier am 18. Oktober erwartet.Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal abgeschlossen werden könne, sei mit der erstinstanzlichen Entscheidung des US-Gerichts und der in Aussicht gestellten Zustimmung der CMA deutlich gestiegen. Entsprechend habe sich der aktuelle Kurs der Activision Blizzard-Aktie von aktuell 93,92 USD dem Angebotspreis von 95 USD angepasst. Anleger sollten die Gewinne bei Activision Blizzard laufen lassen, das Restpotenzial bleibe jedoch begrenzt. Wenn neue Investmentideen auf der Watchlist lägen, umschichten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Microsoft befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.