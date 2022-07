Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



77,48 EUR -0,18% (25.07.2022, 15:51)



79,78 USD +0,69% (25.07.2022, 15:42)



US00507V1098



A0Q4K4



AIY



ATVI



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (25.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gaming-Unternehmens Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Kurz nachdem die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft veröffentlicht worden sei, habe "Der Aktionär" seinen Lesern eine kleine Spekulation auf den Abschluss des Deals nahegelegt. Bisher ohne Erfolg, denn noch immer sei der Gaming-Deal nicht unter Dach und Fach. Doch ein halbes Jahr später werde die erfolgreiche Durchführung der Übernahme immer wahrscheinlicher - und attraktiver.So habe das Analystenhaus Moffett Nathanson am Montag die Aktie von Activision Blizzard auf "outperform" hochgestuft und festgestellt, dass alleine der Abschlag zwischen dem Angebot in Höhe von 95 Dollar pro Aktie in bar und dem aktuellen Kurs von Activision Blizzard eine attraktive Chance darstelle, die eine Aufwertung rechtfertige.Die Analysten hätten dabei auch auf das größte Risiko für die Übernahme abgestellt: ein Einschreiten der Federal Trade Commission. Die unter ihrer neuen Chefin, Lina Khan, durchaus aktivere Behörde, habe bisher jedoch nichts gegen den Gaming-Deal unternommen und die Firmen hätten bisher sämtlichen Anordnungen genügen können.Zudem sei angemerkt worden, dass der Deal nicht viel politisches Aufsehen aus Washington verursacht habe. Vielmehr unterstütze die jüngst bei einer Activision-Tochter gegründete Gewerkschaft "Communications Workers of America" sogar einen Deal.Genügend Zeit für Anleger also, um auf den Abschlag bei der Aktie von Activision Blizzard zu spekulieren, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Es winke zudem aktuell ein Kurspotenzial von knapp 20 Prozent. (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link