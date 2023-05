Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (16.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die EU-Kommission habe gestern dem 69 Mrd. USD schweren Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard zugestimmt. Ein kleiner Richtungsweiser, der die Activision Blizzard-Aktie etwas nach oben bewegt habe.Mit der Genehmigung der EU hätten Microsoft und Activision Blizzard einen kleinen Sieg errungen. Sie könnten nun die Ablehnung des Deals durch die britischen Kartellbehörde CMA als klaren Ausreißer darzustellen, nachdem bisher alle anderen Bescheide positiv ausgefallen seien. Argumente für das anstehende Berufungsverfahren gegen die CMA liefere die EU-Zustimmung aber nicht, da hier ausschließlich das Vorliegen von Verfahrensfehlern geprüft werde. Keinen direkten Einfluss, aber womöglich auch einen indirekten, könnte die EU-Genehmigung für die noch ausstehenden Entscheidungen in Australien und Neuseeland haben.Activision Blizzard-CEO, Bobby Kotick, nutze die EU-Entscheidung in einer Mail an seine Mitarbeiter als Gelegenheit, um die EU-Wettbewerbshüter für ihre "strenge, faire und vernünftige Vorgehensweise bei der Schaffung angemessener regulatorischer Leitplanken" zu loben und indirekt gegen die CMA zu schießen. So gehöre die EU-Kommission zu den "gründlichsten und angesehensten" Regulierungsbehörden und auch andere "sorgfältige Aufsichtsbehörden" hätten den Deal bereits genehmigt.Wer der Activision Blizzard-Empfehlung des "Aktionärs" aufgrund des Spreads zwischen Angebot und Kurs gefolgt sei, bleibe dennoch dabei. Denn zum einen scheine die Aktie auf dem aktuellen Niveau fair bewertet, was das Abwärtsrisiko beschränkt, wenn der Deal endgültig abgeblasen werde. Zum anderen bestehe das massive Aufwärtspotenzial im Falle eines Deal-Closings noch immer - wenn auch mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: