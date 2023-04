Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

69,95 EUR -11,51% (26.04.2023, 14:02)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

86,74 USD +0,76% (25.04.2023, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (26.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die geplante Mega-Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sei am Mittwoch von den britischen Wettbewerbshütern blockiert worden. Ein harter Schlag für die Aktionäre, denn die Activision Aktie reagiere mit einem saftigen Minus von rund 10%. Auch Microsoft müsse einen Teil der nachbörslichen Gewinne, welche die Aktie nach Veröffentlichung der Q3-Zahlen erzielt habe, abgeben.Grund für die Blockade des 69 Mrd. USD schweren Deals sei die Sorge, dass die Übernahme den Wettbewerb auf dem wachsenden Markt für Cloud-Gaming verzerren könnte, habe die Aufsichtsbehörde CMA am Mittwoch erklärt. Es sei bereits die zweite große Hürde für die Anfang 2022 angekündigte Übernahme: In den USA klage die Aufsichtsbehörde FTC dagegen.Microsoft habe bereits eine starke Position im Geschäft mit Videogames, die übers Internet gespielt würden. Die CMA-Analyse habe ergeben, dass es für den Xbox-Konzern geschäftlich vorteilhaft sein könnte, Spiele-Titel von Activision Blizzard nur für den einen Cloud-Service zurückzuhalten. Ihre anfänglichen Bedenken mit Blick auf den Konsolen-Markt hätten die britischen Wettbewerbshüter zuvor relativiert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: