Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.69 Milliarden Dollar würde sich Microsoft den Kauf von Activision Blizzard gern kosten lassen. Das Problem: Während aus China und von der EU grünes Licht für die Übernahme gekommen sei, würden sich Briten und Amerikaner querstellen. Die Wettbewerbshüter in den USA hätten die Situation inzwischen weiter eskaliert.Wie am Montagabend bekannt geworden sei, habe die US-Handelsaufsicht FTC Microsoft vor einem Bundesgericht in Kalifornien verklagt, um die Übernahme von Activision Blizzard zu verhindern. Die FTC habe eine gerichtliche Verfügung beantragt, die den Abschluss der Übernahme vor der Deadline am 18. Juli blockiere, um dem internen Gericht eine Möglichkeit zur Überprüfung zu geben.Der Schritt der FTC komme nicht überraschend. Vor einem internen Gericht der Behörde hätte es Microsoft Experten zufolge wohl eher schwer, vor einem Bundesgericht stehen die Chancen mutmaßlich etwas besser. Microsoft-Präsident Brad Smith habe jedenfalls gesagt: "Wir begrüßen die Gelegenheit, unseren Fall vor einem Bundesgericht vorzutragen." Eine Beschleunigung des Falls werde letztendlich zu mehr Auswahl und Wettbewerb auf dem Markt führen.Die FTC habe bereits im Dezember vor dem innerbehördlichen Gericht geklagt, um die Übernahme zu blockieren. Diese Klage hätte aber Microsoft nicht daran gehindert, die Übernahme trotzdem erst einmal durchzudrücken.Es bleibe spannend. Angesichts dessen, dass Activision Blizzard auf dem aktuellen Niveau nicht teuer bewertet ist, Microsoft um die Übernahme kämpft und bereits von zahlreichen Behörden die Zustimmung für den Deal erhalten hat, bleibt Activision für spekulationsbereite Anleger recht attraktiv, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. (Analyse vom 13.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.