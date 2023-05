Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

69,10 EUR +0,29% (10.05.2023, 17:29)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

75,655 USD +0,19% (10.05.2023, 17:17)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (10.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor zwei Wochen hätten Microsoft und Activision Blizzard von den britischen Wettbewerbshütern eine heftige Klatsche kassiert. Die Aktie des Spielekonzerns habe sich seitdem weit vom Übernahmeangebot entfernt. Heute helle ein Bericht von Reuters die Stimmung immerhin etwas auf.Die EU-Kartellbehörden würden die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme voraussichtlich am 15. Mai genehmigen, habe Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Insiderquellen geschrieben. Es werde erwartet, dass die EU-Wettbewerbshüter ihre Zustimmung erteilen würden, nachdem Microsoft Lizenzvereinbarungen mit Cloud-Streaming-Konkurrenten wie NVIDIA, dem ukrainischen Boosteroid und dem japanischen Ubitus geschlossen habe.Der 15. Mai sei dabei laut Reuters nur der wahrscheinlichste Termin - die selbstgesetzte Entscheidungsfrist der EU-Behörde laufe noch bis zum 22. Mai.Wer der Activision-Empfehlung des "Aktionär" aufgrund des Spreads zwischen Angebot und Kurs gefolgt sei, bleibe dennoch dabei. Da die Aktie des Gaming-Konzerns auf dem aktuellen Niveau fair bewertet erscheint und das massive Upside-Potenzial im Falle eines Deal-Closings noch immer (wenn auch mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit) fortbesteht, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: