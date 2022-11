Mit Livent (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464) habe gestern nach US-Börsenschluss ein großer Lithium-Player durchaus positive Q3-Zahlen kommuniziert. Der Umsatz habe zwar um satte 124 Prozent auf 232,6 Millionen verbessert werden können. Doch damit seien die Erwartungen leicht verfehlt worden, da die Analysten mit 18 Millionen Dollar mehr gerechnet hätten. Dafür sei der Gewinn allerdings mit 0,41 Cent je Aktie um zwei Cent höher ausgefallen als gedacht. Und das Highlight: Die Gewinn-Prognosen auf EBITDA-Basis seien erhöht worden.



Heute Abend werde es ebenfalls spannend. Dann serviere nämlich mit Albemarle (ISIN: US0126531013, WKN: 890167) nach US-Börsenschluss ein weiterer großer Lithium-Prozent Zahlen. Die von Bloomberg befragten Analysten würden einen Gewinn von 6,95 Dollar je Aktie erwarten. Die Umsätze sollten bei rund 2,3 Milliarden Dollar liegen.



Sowohl Livent als auch Albemarle seien Bestandteil des Best of Lithium Index (ISIN: DE000SL0C077, WKN: SL0C07) des AKTIONÄR. Dieser elitäre Aktienkorb, der seit Mitte Oktober knapp 15 Prozent zugelegt habe, umfasse insgesamt neun aussichtsreiche, handverlesene Lithium-Player.



Die langfristigen Perspektiven für den Lithium-Markt seien herausragend. Aufgrund der mitunter hohen Volatilität bei einzelnen Lithium-Werten empfehle sich jedoch das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen. Genau das bietet der Best of Lithium Index, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (02.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium-Aktien gehören in diesem Jahr zu den wenigen Lichtblicken, so Carsten Kaletta vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dazu habe vor allem der stark gestiegene Lithium-Preis beigetragen. Aktuell seien die Notierungen für das weiße Gold zum wiederholten Male auf einen Höchstwert geklettert - und ein Ende der Fahnenstange sei noch lange nicht in Sicht.