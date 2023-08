Wien (www.aktiencheck.de) - Die Achterbahnfahrt bei der Aktie des angeschlagenen Tupperware-Herstellers (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) und gleichnamigen Unternehmens geht weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Entgegen der Marktstimmung habe der Anteilsschein um mehr als 35% zugelegt. Kursrelevante Nachrichten gebe es nicht. Die Kurse würden vorwiegend von Spekulanten getrieben. Zahlreiche Short-Seller hätten sich an diesen Entwicklungen bereits die Finger verbrannt und seien von der Reddit-Community aus dem Markt gedrängt worden. Es seien Umstände, welche stark an die Spekulationsexzesse rund um GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) aus dem Jahr 2021 erinnern würden - ein Indikator, dass die Marktstimmung dort und da bereits zu optimistisch sei.



Der CEO des US-Elektro-Lkw-Herstellers Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) werfe das Handtuch. Damit verlasse Michael Lohscheller, ehemals Opel-Manager, nach nur acht Monaten das Unternehmen aus familiären Gründen. Die Aktie sei um mehr als 25% abgesackt. (07.08.2023/ac/a/m)



