Natürlich könne das Renteneintrittsalter weiter erhöht werden, während viele Menschen auch von sich aus bereit sein dürften, länger zu arbeiten und auch mit über 70 Jahren noch ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Dies passe grundsätzlich auch zu dem medizinischen Fortschritt, der es vielen Menschen ermögliche, bis ins hohe Alter relativ fit zu bleiben. Dennoch bleibe es eine unausweichliche biologische Tatsache, dass die Produktivität von älteren Menschen im Durchschnitt abnehme. Das gelte sowohl für körperliche als auch für geistige Tätigkeiten. Während es unter anderem in der Welt der Unternehmen und der Politik immer wieder Persönlichkeiten der älteren Generation gebe, die es ohne weiteres mit Dreissigjährigen aufnehmen könnten, gelte dies nicht für den Durchschnitt dieser Bevölkerungsgruppe.



Eine Erhöhung der Beteiligung von Frauen am Arbeitsleben sei eigentlich ein durchaus vielversprechender Ansatz. Allerdings sei hier in den vergangenen Jahren bereits relativ viel passiert. In Deutschland etwa habe der Anteil berufstätiger Frauen von 45% im Jahr 1990 auf 55% im Jahr 2019 zugenommen und in Großbritannien immerhin von 52% auf 57%. Allerdings zeige die zögerliche Dynamik in Frankreich (von 46 auf 50%) und Japan (von 50% auf 51%) sowie die in diesem Zeitraum praktisch stagnierende Entwicklung in den USA (56%), dass der Spielraum für eine weitere Ausweitung des Frauenanteils am Arbeitsmarkt begrenzt sei.



Und wie sehe es mit einer verstärkten Zuwanderung aus? Regional könne das eine wichtige Maßnahme sein, um dem demografischen Trend etwas entgegenzusetzen. In Europa jedoch sei die Entwicklung in allen Ländern relativ ähnlich. Kämen beispielsweise mehr Menschen aus Osteuropa nach Deutschland, könne das hier den Arbeitskräftemangel lindern, in den betroffenen Ländern Osteuropas die Spannungen am Arbeitsmarkt jedoch noch verschärfen würden. Die Wohlstandsspreizung in Europa würde dadurch zunehmen.



Bei einer verstärkten Zuwanderung von den Regionen mit einem weiterhin sehr hohen Bevölkerungswachstum - aus Indien etwa oder dem afrikanischen Kontinent - dürften der nach europäischen Maßstäben relativ niedrige Bildungsstand sowie kulturelle Unterschiede eine besondere Herausforderung darstellen. "Das sollte uns nicht davon abhalten, Menschen willkommen zu heißen, die hier arbeiten möchten", so Dr. Cyrus de la Rubia. Davon auszugehen, dies sei das Patentrezept, um den Wohlstand zu halten, wäre jedoch naiv.



Und dann seien da noch die vielbeschworenen Produktivitätsgewinne. Alle würden doch von Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz und den Einsatz von Robotern sprechen. Müsse man da nicht eher damit rechnen, dass bald zu viele Menschen arbeitslos seien, statt dass sich der Arbeitskräftemangel verstärke? Richtig sei, dass in vielen Sektoren die Arbeit produktiver - sprich: mit weniger Menschen als früher - erledigt werde, auch in hochqualifizierten Arbeitsfeldern.



Wenn man beispielsweise an die heutigen für jeden zugänglichen Übersetzungsprogramme denke, die die Übersetzung einfacher Texte in eine große Palette von Sprachen durch professionelle Übersetzer nahezu überflüssig machen würden. Und auch wenn KI-Programme mittlerweile malen und komponieren könnten - mit teilweise unglaublichen Ergebnissen - würden dadurch erstens nicht alle Künstler arbeitslos (Kunst habe Seele, Computer nicht) und zweitens gebe es einige elementare Jobs, auf die eine humane Gesellschaft auch langfristig nicht werde verzichten wollen.



Dazu gehöre der immer wichtiger werdende Beruf des Pflegedienstes. In diesem Bereich im großen Stil Roboter einzusetzen, sei illusorisch. Corona habe auch gezeigt, dass Online-Unterricht, den einige Beobachter sich möglicherweise als Vorstufe für eine automatisierte Schule erträumen würden, bei Kindern und Jugendlichen zum größten Teil scheitere. Kurz, es werde in vielen Sektoren Produktivitätsfortschritte geben und dort tatsächlich den Arbeitskräftemangel reduzieren; der Erfindungsgeist der Menschen werde durch die Notlage mit Sicherheit auch angetrieben werden und zu unerwarteten Resultaten führen. Aber fest damit zu rechnen, dass diese Produktivitätsfortschritte ausreichen könnten, um genügend Arbeitskräfte für Pflegeberufe und andere nicht durch Technologie ersetzbare Jobs freizusetzen, sei nicht mehr als eine vage und vermutlich unberechtigte Hoffnung.



Es gebe keine Gesetzmäßigkeit, die die Prognose erlauben würde, dass die Menschheit diese Entwicklung ohne materielle Wohlfahrtseinbußen meistern könnte. Das Pro-Kopf-Einkommen werde in den nächsten Jahrzehnten vermutlich deutlich langsamer wachsen, als es bislang der Fall gewesen sei. Die Ungleichheitsdebatte dürfte sich verschärfen, worauf die Politik reagieren müsse. Gleichzeitig sei zu erwarten, dass die Inflation, die in den vergangenen 40 Jahren in den Industrieländern im Durchschnitt bei etwa 2% gelegen habe, dauerhaft höher ausfallen werde. Das liege daran, dass der schon jetzt zu beobachtende und sich vermutlich verschärfende Arbeitskräftemangel die Verhandlungsposition von Arbeitnehmern bzw. von Gewerkschaften stärke, die daher entsprechend höhere Lohnsteigerungen durchsetzen könnten.



Auch für die Zinsen habe das beschriebene Bevölkerungswachstum langfristige Konsequenzen. Sie dürften von zwei gegenläufigen Faktoren beeinflusst werden, einem sinkenden Realzinsniveau (Nominalzins abzüglich Inflation), das mit dem rückläufigen Produktivitätswachstum zu tun habe, sowie der höheren Inflation, die zu einem höheren Zinsaufschlag auf das reale Zinsniveau führen würde. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der letztere Faktor dominieren werde und man daher mit höheren Nominalzinsen rechnen müsse. (17.11.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Es dürfte schwer sein, den materiellen Wohlstand in den nächsten Jahrzehnten zu halten. Es gibt aber viele Ansatzpunkte, um mit den Herausforderungen fertig zu werden, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Acht Milliarden Menschen würden nunmehr auf dieser Welt leben. Das seien 5,5 Milliarden Menschen mehr als 1950. Bis 2037 werde die Bevölkerung voraussichtlich auf 9 Milliarden und 2058 auf 10 Milliarden Menschen zunehmen. Damit, so könnte man meinen, sei ein kräftiges Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahrzehnten vorprogrammiert. Denn all diese Menschen würden konsumieren wollen und müssen und eine steigende Nachfrage sei bekanntlich der wichtigste Motor für die konjunkturelle Entwicklung.Aber so einfach sei es natürlich nicht. Denn ganz entscheidend sei sowohl die regionale Struktur als auch das Altersgefüge der demografischen Entwicklung. Das wiederum habe auch Konsequenzen für die langfristige Inflation und die nominale Renditeentwicklung.Rund die Hälfte des von der UN projizierten Bevölkerungswachstums entfalle auf die Länder Indien, Ägypten, Nigeria, Pakistan, Äthiopien, Philippinen, die Demokratische Republik Kongo und die Republik Tansania. Diese Länder würden auf US-Dollar Basis jedoch nur 5% der weltweiten Wirtschaftsleistung auf sich vereinigen. Ein aufgrund der Bevölkerungsentwicklung überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum dieser Länder werde insofern für die Weltwirtschaft auf mittlere Sicht keinen spürbaren Einfluss haben.Dazu komme, dass in diesen Ländern ein strukturelles Defizit beim Ausbildungsstand der Bevölkerung festzustellen sei. In Indien etwa hätten 70% der Erwachsenen keine Sekundarschulausbildung. Unter diesen Umständen sei ein dauerhaftes überdurchschnittliches Wachstum schwer zu erreichen, wie das anhand vieler Länder deutlich werde, die sich - wie etwa Brasilien, Südafrika und die Türkei - in Bezug auf ihr Pro-Kopf-Einkommen seit Jahrzehnten kaum weiter entwickelt hätten. Sie würden sich laut Aussagen vieler Forscher in der sogenannten Falle des mittleren Einkommens befinden.Das habe weitreichende Konsequenzen für den Wohlstand der Länder. Denn zunächst bedeute diese Entwicklung, dass die Güter und Dienstleistungen, die von einer steigenden Zahl von Menschen konsumiert würden, durch eine relativ fallende Zahl von Menschen bereitgestellt werden müsse. Das Argument, dass ältere Menschen weniger konsumieren würden als diejenigen mittleren Alters, übersehe, dass eine 75- oder 80-jährige Person zwar nicht jede Woche ein Rockkonzert besuche oder sich das neueste technische Gadget anschaffe, aber - leider - häufig gepflegt werden müsse. Damit bleibe auch der Konsum der älteren Generation relativ hoch.Könne es gelingen, unter diesen Umständen den Wohlstand auf dem derzeitigen Niveau zu halten oder gar auszubauen? Auf den ersten Blick gebe es vier Stellschrauben, wie diesem Problem begegnet werden könne: Das sei eine weitere Erhöhung des Alters, bis zu dem Menschen arbeiten würden, eine Erhöhung der Beteiligung von Frauen am Arbeitsleben, Zuwanderung sowie technischer Fortschritt. Jeder dieser Lösungsvorschläge habe mehr oder weniger große Haken.