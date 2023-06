Accenture im W1-Chart: Im Falle eines starken Korrekturszenarios scheine ein Test von 240 Dollar pro Aktie, wo man das 61,8% Fibonacci-Retracement sehe, nicht ausgeschlossen zu sein. Die heutige Eröffnung deute auf einen Rückgang auf den Bereich von 297 Dollar hin, bei dem Bären möglicherweise die nächste untere Unterstützung aus der Fibonacci-Reihe testen möchten. Ein starkes Niveau sei auch das 71,6%-Retracement bei 217 Dollar, wo man Vorkrisenhochs von 2019 und lokale Tiefs aus dem Herbst 2020 sehe. Das zu überwindende Schlüsselniveau nach der Eröffnung könnte 300 Dollar betragen - ein Schlusskurs über dieser Zone könnte weiterhin auf beträchtliche bullische Aktivitäten hinweisen (Quelle: xStation5 von XTB).



Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (22.06.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Accenture fällt nach niedrigeren Prognosen und hoher Unsicherheit - AktiennewsDie Unternehmensberatungsfirma Accenture (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) meldete vorläufige Ergebnisse für das laufende Quartal und Prognosen für den Rest des Jahres, die die Erwartungen der Wall Street verfehlten, so die Experten von XTB.Das Unternehmen befürchte, dass die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit die IT-Budgets belasten und viele Unternehmen davon abhalten werde, neue Verträge abzuschließen oder bestehende zu verlängern. Zweifellos stelle die Aussicht auf eine Rezession die größte Bedrohung für das Unternehmen dar, wobei die Aktien vor der Eröffnung an der Wall Street um knapp 5% niedriger gehandelt würden.Die Umsätze hätten sich auf rund 16,6 Milliarden US-Dollar belaufen, etwa 120 Millionen US-Dollar mehr als die prognostizierten 16,49 Milliarden US-Dollar.Der Gewinn pro Aktie (EPS) habe im aktuellen Quartal bei 3,15 US-Dollar gelegen, was 0,18 US-Dollar über den Erwartungen von 2,99 US-Dollar und 2,79 US-Dollar in Q2 2023 gelegen habe.Accenture habe im aktuellen Quartal einen höheren als erwarteten Free Cashflow gemeldet, aber der Markt habe dies ignoriert und sich auf die schwächere Prognose konzentriert. Es sei erwähnenswert, dass selbst im aktuellen relativ starken Quartal die Betriebsmargen im Jahresvergleich gesunken seien (14,2% gegenüber 16,1% in Q2 2023). Bestellungen aus dem öffentlichen und Gesundheitssektor hätten positiv überrascht (über 12% Wachstum im Jahresvergleich).Die Aussage von Accenture zeige, dass die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen in den USA recht schwach sei und sich weiter verschlechtern könnte, insbesondere wenn der Zinserhöhungszyklus fortgesetzt werde. In den letzten 90 Tagen hätten dreimal so viele Analysten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie von Accenture für das Gesamtjahr gesenkt wie erhöht, daher komme die Nachricht für die Wall Street als Ganzes nicht überraschend. Im März habe Accenture angedeutet, dass es beabsichtige, 19.000 Mitarbeiter zu entlassen. In den Jahren 2021 und 2022 würde das Unternehmen seine Belegschaft um jeweils 16% bzw. 23% im Jahresvergleich dynamisch erhöhen. Dadurch würde das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2024 1,5 Milliarden US-Dollar einsparen.Das Unternehmen habe von einer erhöhten Investition in Künstliche Intelligenz (KI) berichtet, an der es seit fast zehn Jahren arbeite. Accentures KI-Plattformen (SynOps, myWizard oder myNav) würden den Geschäften der Unternehmenspartner helfen. Laut CEO Julie Sweet habe das Unternehmen derzeit 26 Kunden mit Gesamtbuchungen von 100 Millionen US-Dollar, und in diesem Jahr werde Accenture positiven Cashflow mit weiterhin hohen Margen erzielen.