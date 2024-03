NYSE-Aktienkurs Accenture-Aktie:

Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (19.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 400 auf 417 USD.Jüngste Überprüfungen im Quartal würden darauf hindeuten, dass Accenture plane, mit dem Beförderungszyklus zur Jahresmitte fortzufahren, was nach Ansicht von Morgan Stanley zumindest auf eine Stabilisierung der Stimmung gegenüber dem letzten Beförderungszyklus im Dezember hindeute. Beschleunigte M&A-Aktivitäten würden wahrscheinlich 300 Basispunkte zum Wachstum in GJ24 beitragen, obwohl Morgan Stanley davon ausgehe, dass das Management von Accenture seine Wachstumsprognose von 2-5% bei konstanten Wechselkursen im Jahresvergleich "konservativ" beibehalten werde, so der Analyst in einer Notiz zur Vorschau auf das zweite Quartal.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Accenture-Aktie unverändert mit dem Votum "overweight" ein. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze Accenture-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Accenture-Aktie:343,70 EUR +0,09% (19.03.2024, 15:12)