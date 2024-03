NYSE-Aktienkurs Accenture-Aktie:

Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (25.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von Morgan Stanley:James Faucette, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) weiterhin mit "overweight" ein, senkt aber das Kursziel von 417 auf 400 USD.Faucette habe zwar mit einer anhaltenden Nachfrageschwäche gerechnet, räume aber ein, dass er die Vorteile von Fusionen und Übernahmen und der Regierung überschätzt habe, was ihn dazu veranlasst habe, die Schätzungen nach dem Quartalsbericht des Unternehmens zu senken. Der Analyst bleibe bei seiner vorsichtigen Einschätzung der IT-Dienstleistungsbranche, stufe Accenture in diesem Zusammenhang aber weiterhin als "relativ" übergewichtet ein.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Accenture-Aktie unverändert mit dem Votum "overweight" ein. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Accenture-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Accenture-Aktie:305,00 EUR -2,27% (25.03.2024, 15:27)