Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (22.03.2024/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) von "positive" auf "neutral" herab.Das Unternehmen habe seine Q2-Ergebnisse gemeldet und seine Prognose für das bereinigte EPS im GJ24 reduziert. IT-Services würden von Software- und Hyperscaler-Gebühren "verdrängt", und die Gruppe stehe aufgrund von Insourcing und Automatisierung unter Preisdruck. Susquehanna behaupte, dass "das Wetter für IT-Services etwas mitspielt und sogar Accenture nass wird". Die Accenture-Aktie sei in den letzten zwölf Monaten um etwa 50% gestiegen. Die Analysten würden ihre Schätzungen in Richtung "seitwärts" senken und nicht genug Potenzial sehen, um ihr Rating positiv zu halten.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Accenture von "positive" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 400,00 auf 360,00 USD reduziert. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Accenture-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Accenture-Aktie:320,20 EUR +0,76% (22.03.2024, 11:27)