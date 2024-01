In historischer Betrachtung habe sich die Geldpolitik der Notenbanken als wichtigste Determinante der Aktienmarktentwicklung erwiesen. Dies sollte insbesondere dem Technologiesektor merklichen Auftrieb verleihen. Zudem sollte der erwartete Aufschwung der globalen Konjunktur das Augenmerk der Investoren weiterhin gerade auf zyklische Branchen lenken. Die Geopolitik dürfte weiterhin spürbaren Gegenwind erzeugen, welcher aber oftmals in seinem Einfluss auf die Kapitalmärkte merklich überschätzt werde.



Es sei folglich zu kurz gesprungen, eine deutliche Korrelation zwischen der Geopolitik und der Entwicklung der Aktienmärkte respektive der Gewinnsituation der Unternehmen anzunehmen. Sowohl die Aktienmärkte als auch die Unternehmensgewinne seien oftmals wesentlich robuster, als die Investoren dies annehmen würden. Dies bedeute, dass trotz der besorgniserregenden geopolitischen Lage die Aktienmärkte 2024 eine gute Chance hätten, ihren robusten Aufwärtstrend fortzusetzen.



Der US-Arbeitsmarkt überrasche weiterhin durch seine Stärke. So habe die US-Wirtschaft im Dezember 216.000 neue Stellen geschaffen. Sofort sei die Erwartungshaltung kurzfristig bevorstehender US-Zinssenkungen zwar wieder etwas relativiert worden, am Narrativ des Endes des Zinserhöhungszyklus ändere dies jedoch nichts.



Es zeige sich an der - trotz merklich gestiegener Aktienkurse - nur sehr moderaten Bewertungsexpansion, dass viele der großen, multinational tätigen Konzerne in der Lage gewesen seien, ihre Gewinne im Jahr 2023 deutlich zu steigern. Dies sei vor dem Hintergrund einer sich deutlich verschlechternden geopolitischen Situation geschehen. Dies sei ein hoffnungsvolles und starkes Signal auch für das Aktienjahr 2024. (10.01.2024/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Höhenflügen zum Ende des letzten Jahres herrscht zu Beginn des Jahres eine abwartende Haltung an den internationalen Aktienmärkten vor, so die Analysten der NATIONAL-BANK.Hinzu komme, dass viele Marktteilnehmer in der ersten Handelswoche des Jahres noch im Urlaub verweilt hätten.