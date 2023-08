Kurzfristige Impulse hätten zudem Konjunkturdaten aus den USA geliefert. Der Philly Fed Index, der die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes in den US-Bundesstaaten Philadelphia, New Jersey und Delaware abbilde, habe mit +12 nach -13,5 Punkten im Juni einen Turnaround hingelegt. Nach dem zwischenzeitlichen Pessimismus der letzten Monate habe sich die Stimmung im August wieder aufgehellt und der Indexstand liege wieder auf dem Niveau vom April 2022. Diese positive Überraschung habe allerdings nur marginalen Einfluss auf das Börsengeschehen gehabt, der erhoffte Wellenbrecher sei vorerst ausgeblieben. Im Gegenteil: Diese und andere aktuelle Konjunkturdaten würden untermauern, dass die US-Notenbank noch Zinsspielraum habe, um die Inflation weiter zu bekämpfen. Weniger Beachtung habe gestern die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von Personen, die in der vergangenen Woche erstmals einen Antrag gestellt hätten, gefunden. Mit 239.000 habe die Zahl im Rahmen der Erwartungen von 240.000 und um 9.000 unter dem Niveau der Vorwoche gelegen.



Auf Unternehmensebene befinde sich die US-Berichtssaison in den finalen Zügen. Traditionell setze Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT)zum Abschluss noch einmal ein markantes Zeichen. Der Einzelhandelsriese habe gestern vor US-Börseneröffnung seine Prognosen angehoben und die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das zweite Quartal übertroffen. Dennoch hätten starke Quartalszahlen, wie sie auch bei Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) zu finden gewesen seien, am Gesamtmarkt kein Kaufargument dargestellt.



Die asiatischen Börsen würden heute Morgen fast ausnahmslos im Minus notieren. Heute würden die Impulse von der makroökonomischen Seite fehlen.



Die Ölpreise hätten am Donnerstag angezogen, nachdem die chinesische Zentralbank versucht habe, den wachsenden Pessimismus über den Immobilienmarkt und die Wirtschaft des Landes einzudämmen. Das Fass der Nordseesorte Brent habe sich auf über USD 84 verteuert. Der Goldkurs habe seine nunmehr schon einmonatige Talfahrt zumindest eindämmen können und festige sich derzeit bei USD 1.890. Beim vermeintlichen digitalen Gold gehe es dagegen weiterhin bergab: Der Bitcoin sei gestern unter die Marke von USD 26.500 gefallen. (18.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die erhoffte Erholungsphase nach der bislang durchwachsenen Handelswoche lässt weiter auf sich warten: Von den USA über Europa bis Asien setzt sich der Abwärtstrend fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das am Mittwoch veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank habe ergeben, dass angesichts der robusten Konjunkturdaten in den USA und des klaren Inflationsziels von 2% das Thema Zinserhöhungen noch nicht vom Tisch sei. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei infolgedessen am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 10 Monaten gestiegen. Die Hängepartie an den Aktienmärkten könnte bis zum nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Mitte September andauern.