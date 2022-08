Nachdem die europäischen Gaspreise in den vergangenen Wochen und Monaten rasant angestiegen seien, habe sich gestern mit der Rede des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck eine gewisse Entspannung abgezeichnet. Dieser habe vermeldet, dass die Gasspeicher der größten Volkswirtschaft Europas bereits fast zu 83% gefüllt seien und mit Anfang September die 85%-Marke erreichen sollten. Zur Erinnerung: Deutschland habe sich zum Ziel gesetzt, die Gasspeicher bis 1. Oktober zu 85%, bis 1. November zu 95% zu füllen. Nach der Verkündung sei es mit der europäischen Gaspreisbenchmark deutlich abwärts gegangen - am Ende des Tages sei ein Minus von über 15% zu Buche gestanden. So sei es kein Wunder, dass der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nach einem schwachen Start seine Tagesverluste im Laufe des Handelsgeschehens zumindest etwas habe eindämmen können.



Die "hawkishe" Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag habe auch gestern noch Wirkung gezeigt. So seien die US-Staatsanleihe-Renditen weiter nach oben geklettert, wobei die 2-jährige Rendite zwischenzeitlich bei 3,49% notiert habe - der höchste Stand seit 2007. Dass der mit zinssensitiven Growth-Titeln bestückte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) im Vergleich zum S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) daher das größte Minus verzeichnet habe, sei folglich keine Überraschung gewesen.



Im Rohstoffbereich habe es der Ölpreis vor dem Hintergrund möglicher Produktionsverknappungen der OPEC+ sowie politischen Unruhen im Irak und Libyen weiterhin zuzulegen vermocht. Gestern sei die Nordseesorte Brent zwischenzeitlich auf über USD 105 je Fass geklettert. Gold habe hingegen nach den jüngsten Kursverlusten wieder etwas zulegen können.



An Asiens Aktienmärkten zeichne sich heute Morgen ein gemischtes Bild ab. Während der koreanische KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) und der japanische TOPIX deutlich über ihren Vortagesniveaus gehandelt würden, so würden Hongkong sowie Festland-China in negatives Terrain abrutschen. Neben einzelnen Unternehmensmeldungen könnten datenseitig europäische und US-Stimmungsumfragen sowie die deutschen Verbraucherpreise für Impulse sorgen. (30.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Leitindices dies- und jenseits des Atlantiks fanden auch in der neu eingeläuteten Handelswoche vorerst noch keinen Halt und setzten damit die Abwärtsdynamik des letzten Freitags - wenn auch in einer geringeren Dynamik - fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Marktgeschehen sei weiterhin ganz im Lichte der Energie- und Zinsthematik gestanden.