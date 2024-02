Es sei angesichts der PMI-Preisindices gut nachvollziehbar, dass die Europäische Zentralbank zögere, die Zinsen zu senken. Da sowohl die Einkaufs- als auch die Angebotspreise im Dienstleistungssektor steigen würden, sei die EZB hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik zurückhaltend. Allerdings befinde sie sich in einer schwierigen Situation. Dies werde durch die jüngsten offiziellen BIP-Daten für das vierte Quartal 2023 unterstrichen, aus denen hervorgehe, dass die Wirtschaft nur knapp eine technische Rezession vermieden habe.



Der Arbeitskräftemangel sei in der gesamten Eurozone allgegenwärtig, was sich in kräftigen Lohnsteigerungen in den vier größten Euroländern zeige. Die Inflation der Inputpreise in diesen Volkswirtschaften unterstreiche die Auswirkungen dieses Phänomens. Bemerkenswerterweise seien die Unternehmen auch nicht gewillt, ihre Belegschaft abzubauen. Dieser Trend sei sogar in Deutschland und Frankreich zu beobachten, wo der Dienstleistungssektor nach wie vor in einer schwachen Verfassung sei.



Die Geschäftserwartungen hätten sich etwas aufgehellt, was auf bessere Zeiten hindeute. Angesichts des seit sieben Monaten anhaltenden Rückgangs des Neugeschäfts sei eine baldige Erholung jedoch unwahrscheinlich. (05.02.2024/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Dienstleistungssektor der Eurozone gibt es ein Nord-Süd-Gefälle, aber vielleicht nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Entgegen der allgemeinen Ansicht, dass die südeuropäischen Länder das schwächste Glied der Währungsunion seien, würden sich diese Volkswirtschaften derzeit relativ gut entwickeln. Dieser positive Trend mildere den von Deutschland und Frankreich verursachten Rückgang der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor der Eurozone ab. Dank der Resilienz Italiens und Spaniens sinke der PMI für den Dienstleistungssektor nur geringfügig auf 48,4 und bleibe damit in der Nähe der expansiven Schwelle von 50.