Kurzprofil AbraSilver Resource Corp.:



AbraSilver Resource Corp. (ISIN: CA00379L1067, WKN: A2QQ2A, Ticker-Symbol: 1AH0, TSXV-Symbol: ABRA) ist ein Silber- und Goldexplorationsunternehmen in Toronto. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich darauf, sein Silber-Gold-Projekt Diablillos in der argentinischen Provinz Salta rasch voranzutreiben. (26.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbraSilver Resource-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die AbraSilver Resource-Aktie (ISIN: CA00379L1067, WKN: A2QQ2A, Ticker-Symbol: 1AH0, TSXV-Symbol: ABRA) unter die Lupe.Die AbraSilver Resource-Aktie habe auf die Veröffentlichung einer PFS-Studie (prefeasibility study) zum Silber-Gold-Projekt Diablillos in Argentinien leicht verschnupft reagiert. Die Kapitalkosten, um das Projekt in die Produktion zu bringen, seien seit 2021 fast um die Hälfte gestiegen. Zudem gelte Argentinien für Investoren nicht unbedingt als ein Hort der Sicherheit und Stabilität, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AbraSilver Resource-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AbraSilver Resource-Aktie:0,204 EUR -2,39% (26.03.2024, 16:56)