Der günstigere Abopreis im Vergleich zu Netflix könnte dazu beitragen, Marktanteile zu gewinnen. Die Zugabe von Hulu und ESPN als Bundle könnte die Kundenbindung stärken.



Walt Disney habe seine Einnahmequellen erfolgreich durch Freizeitparks wie Disneyland diversifiziert, wobei diese Sparte etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes ausmache (Streaming 40 Prozent).



Freizeitparks könnten 2024 weitere Rekorde bei den Einnahmen verzeichnen, vor allem dank der starken Nachfrage in den USA. Die Inflation normalisiere sich und es stünden zahlreiche Zinssenkungen in Aussicht.



Bei Walt Disney entwickle sich gerade erst ein neuer Trend. Dank des Anstiegs seit Ende Oktober seien einige Hürden überwunden worden. Zwar habe sich die Aktie von ihrem Tiefpunkt im Oktober (79 Dollar) um 20 Prozent erholt. Jedoch sei das Rekordhoch (203 Dollar) noch über 100 Prozent entfernt.



Die Netflix-Aktie habe seit dem Tiefpunkt im Mai 2022 (163 Dollar) einen Anstieg von über 250 Prozent verzeichnet und notiere nur noch rund 20 Prozent unter dem Rekordhoch (701 Dollar). Der Relative Strength Index (RSI) signalisiere mit fast 73 einen kurzfristig überkauften Markt.



Das Forward PE lege nahe, dass Walt Disney (21,31) im Vergleich zu Netflix (32,79) attraktiver bewertet sei. (06.02.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) wird seine Quartalszahlen am Mittwoch, den 7. Februar, nach Börsenschluss veröffentlichen - zwei Wochen nach den Ergebnissen von Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484), so die Experten von eToro.Obwohl Walt Disney ein breiteres Geschäftsmodell als Netflix verfolge, würden Anleger möglicherweise dazu neigen, ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf eine zentrale Kennzahl zu richten: die Abonnenten.Netflix habe mit einem deutlich stärkeren Abonnentenwachstum überzeugt, was zu einer Kursrally von über 15 Prozent geführt habe und die Aktien auf fast 580 Dollar getrieben habe.