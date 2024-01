Börsenplätze Abercrombie & Fitch-Aktie:



88,07 EUR +0,28% (09.01.2024)



95,61 USD -0,63% (09.01.2024)



US0028962076



903016



ANF



Kurzprofil Abercrombie & Fitch Co:



Die Abercrombie & Fitch Co. (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) ist ein US-Modekonzern mit Sitz in New Albany (Ohio). Neben der Hauptmarke Abercrombie & Fitch gehören zum Unternehmen auch die Marken Hollister Co., Gilly Hicks und Abercrombie kids. (09.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abercrombie & Fitch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Modekette Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) unter die Lupe.Die Aktie von Abercrombie & Fitch kenn derzeit nur eine Richtung: gen Norden. Am gestrigen Montag habe das Papier des US-Bekleidungskonzerns gar ein neues Rekordhoch bei 99,08 USD markiert - die 100-USD-Marke sei damit in greifbarer Nähe. Grund für diesen jüngsten Schub sei eine erhöhte Umsatzprognose.Abercrombie & Fitch rechne nun für das bis Ende Januar andauernde Geschäftsjahr mit einem Plus bei den Erlösen von 14 bis 15%. Zuvor seien Zuwachsraten in einer Bandbreite von 12 bis 14% im Raum gestanden. Auch die operative Marge solle sich verbessern: Statt 10 würden nun 11% angepeilt.Vor allem das Weihnachtsgeschäft sei besser als erwartet gelaufen. Dabei hätten alle Konzernmarken Umsatzzuwächse erzielt. Das zeige sich insbesondere bei den Damenmode-Kollektionen: So erwarte das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatzrekord im Womenswear-Segment der Kernmarke Abercrombie & Fitch. Zudem habe die Sparte Hollister ihre Erlöse dank der starken Nachfrage nach Damenbekleidung gesteigert, heiße es in einer Mitteilung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link