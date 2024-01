Börsenplätze Abercrombie & Fitch-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abercrombie & Fitch-Aktie:

85,78 EUR +1,56% (05.01.2024, 17:32)



NYSE-Aktienkurs Abercrombie & Fitch-Aktie:

93,63 USD +1,22% (05.01.2024, 18:43)



ISIN Abercrombie & Fitch-Aktie:

US0028962076



WKN Abercrombie & Fitch-Aktie:

903016



NYSE Ticker-Symbol Abercrombie & Fitch-Aktie:

ANF



Kurzprofil Abercrombie & Fitch Co:



Die Abercrombie & Fitch Co. (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) ist ein US-Modekonzern mit Sitz in New Albany (Ohio). Neben der Hauptmarke Abercrombie & Fitch gehören zum Unternehmen auch die Marken Hollister Co., Gilly Hicks und Abercrombie kids. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abercrombie & Fitch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Modekette Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) unter die Lupe.Seit September 2022 befinde sich die Abercrombie & Fitch-Aktie in einem phänomenalen Aufwärtstrend. Die Aktie habe um rund 550 Prozent zulegen können. Grund hierfür sei vor allem die positive Entwicklung der Zahlen nach dem erfolgreichen Rebranding gewesen, welches die Marke auch bei jungen Leuten wieder hip gemacht habe. Dadurch sei sie nun kurz davor die 100-Dollar-Marke zu erreichen.Nachdem die Abercrombie & Fitch-Aktie zuletzt ihr Allzeithoch bei 85,77 Dollar überwunden habe, habe der Kurs eine kleine Verschnaufpause gemacht. Seit Beginn der Woche gebe das Papier allerdings wieder Gas und könnte heute das jüngst erreichte Allzeithoch bei 94,08 Dollar überwinden.Ein erstes Kursziel sei das 161,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Korrekturbewegung bei 98,56 Dollar, bevor der Kurs die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke ansteuern könne. Sollte der Kurs auch diese überwinden, wäre das nächste Kursziel das 261,8%-Fibonacci-Retracement bei 105,88 Dollar.Investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten bei einem Ausbruch über das Rekordhoch von 94,08 Dollar einen Kauf tätigen. (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link