Kurzprofil Abercrombie & Fitch Co:



Die Abercrombie & Fitch Co. (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) ist ein US-Modekonzern mit Sitz in New Albany (Ohio). Neben der Hauptmarke Abercrombie & Fitch gehören zum Unternehmen auch die Marken Hollister Co., Gilly Hicks und Abercrombie kids. (23.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abercrombie & Fitch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Modekette Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) unter die Lupe.Abercrombie & Fitch könne am Mittwoch mit herausragenden Zahlen fürs zweite Quartal aufwarten. Das US-Modeunternehmen habe sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn die Markterwartungen deutlich übertroffen. Zudem sei die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben worden.Die Aktie gehe im US-Handel durch die Decke. Dank des heutigen Kurssprungs von aktuell fast 24% auf 51 USD überwinde die Aktie auch den massiven Widerstand bei 42 USD. Das nächste Kursziel sei nun das Hoch vom 18. November 2021, welches bei 47,85 USD liege. Danach könne die 52-USD-Marke angepeilt werden, die in der Vergangenheit immer wieder ein wichtiges Preisniveau gewesen sei. Investierte Anleger sollten weiter dabeibleiben und die Gewinne einfach laufen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Abercrombie & Fitch-Aktie: