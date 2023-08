NYSE-Aktienkurs Abercrombie & Fitch-Aktie:

42,53 USD +2,66% (16.08.2023, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Abercrombie & Fitch-Aktie:

37,995 EUR +0,12% (16.08.2023, 22:26)



ISIN Abercrombie & Fitch-Aktie:

US0028962076



WKN Abercrombie & Fitch-Aktie:

903016



NYSE Ticker-Symbol Abercrombie & Fitch-Aktie:

ANF



Kurzprofil Abercrombie & Fitch Co:



Die Abercrombie & Fitch Co. (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) ist ein US-Modekonzern mit Sitz in New Albany (Ohio). Neben der Hauptmarke Abercrombie & Fitch gehören zum Unternehmen auch die Marken Hollister Co., Gilly Hicks und Abercrombie kids. (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abercrombie & Fitch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Modekette Abercrombie & Fitch (ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) unter die Lupe.Das US-Modeunternehmen sei bei vielen Anlegern längst in Vergessenheit geraten. Doch dank des zuletzt stark gestiegenen Aktienkurses tauche der Name wieder häufiger auf einigen Bildschirmen auf - Abercrombie & Fitch stehe kurz davor, einen bedeutenden Widerstand zu durchbrechen und ein starkes Kaufsignal zu generieren.Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch gleiche seit dem Börsengang im Jahr 1996 einer Achterbahnfahrt. Nachdem es für die Aktie zuletzt steil nach oben gegangen sei, stehe sie nun kurz vor dem Ausbruch über den massiven Widerstand bei 42 USD. Gelinge der Durchbruch, sei das nächste Kursziel das Hoch vom 18. November 2021, welches bei 47,85 USD liege. Danach könne die 52-USD-Marke angepeilt werden, die in der Vergangenheit immer wieder ein wichtiges Preisniveau gewesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Abercrombie & Fitch-Aktie: