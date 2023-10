Tradegate-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (02.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von Analyst Matthew Taylor von Jefferies & Co:Matthew Taylor, Analyst von Jefferies & Co, senkt das Kursziel für die Aktie von Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) von 120 auf 113 USD.Die Erhebungen des Unternehmens und die Gespräche mit Ärzten würden darauf hindeuten, dass GLP1 angesichts der geringen Verbreitung von Typ-2-Diabetes, des demografischen Rückenwinds und möglicher Reibungen bei der Verwendung von GLP-1 einen gewissen Einfluss auf den Insulinverbrauch haben würden. Jefferies sehe jedoch das Potenzial für eine "bescheidene Beeinträchtigung" oder keine Beeinträchtigung der Chancen für Insulinpumpen und sehe die Chancen für kontinuierliche Glukosemessgeräte als "unbeeinträchtigt oder unterstützt" durch GLP-1s.Jefferies habe das Kursziel für Abbott gesenkt, um den niedrigeren Marktmultiplikatoren und den Auswirkungen von Währungseffekten auf die Erträge Rechnung zu tragen.Matthew Taylor, Analyst von Jefferies & Co, bewertet die Aktie von Abbott Laboratories weiterhin mit "hold". (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie: