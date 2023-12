Börsenplätze AbbVie-Aktie:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (07.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) unter die Lupe.Der Pharma-Gigant befinde sich weiter auf Einkaufstour. Nachdem AbbVie bereits den AKTIONÄR-Hot-Stock ImmunoGen schlucken wolle, strecke die Gesellschaft nun auch ihre Arme nach dem Unternehmen Cerevel Therapeutics ( ISIN US15678U1280 WKN A2QF3L ) aus. Mit der Akquisition von Cerevel wolle AbbVie das Neuroscience-Business ausbauen.Nach 10,1 Milliarden Dollar für ImmunoGen biete AbbVie für Cerevel satte 8,7 Milliarden Dollar oder umgerechnet 45 Dollar je Aktie. Das Akquisitionsobjekt habe bisher kein Produkt am Markt, treibe allerdings spannende Programme gegen Schizophrenie, Epilepsie oder Parkinson voran.AbbVie wolle den Deal bis Mitte 2024 unter Dach und Fach bringen. "Unser bestehendes neurowissenschaftliches Portfolio und unsere kombinierte Pipeline mit Cerevel stellen eine bedeutende Wachstumschance bis weit ins nächste Jahrzehnt hinein dar", meine AbbVie-CEO Richard A. Gonzalez.AbbVie greife nach Ansicht des AKTIONÄR für die Entwicklungspipeline von Cerevel im derzeitigen Entwicklungsstadium zu tief in die Tasche. Jedoch seien die Amerikaner dringend darauf angewiesen, die Lücke, die Humira hinterlasse, mittel- bis langfristig zu schließen.Der Pharma-Titel ist derzeit kein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link