Wien (www.aktiencheck.de) - AbbVie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) konnte im dritten Quartal den Markterwartungen gerecht werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) habe die Markterwartungen knapp nicht erfüllen können, bestätige allerdings seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2023. Der Konzern kündige außerdem eine Abspaltung seines Consumer Healthcare Segments an. Diese sei am Markt alles andere als gut angekommen. Die Aktie habe beinahe 19% im Minus geschlossen.Dass Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) die Konsensschätzungen bezüglich des aktuellen Zahlenwerkes hinter sich habe lassen können sei von der Anlegerschaft ausgiebig honoriert worden. Die Aktie habe 6,8% höher geschlossen. (30.10.2023/ac/a/m)