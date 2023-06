Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Abbvie.



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie auch die Aktien anderer Schwergewichte im Pharma- und Biotech-Sektor befinde sich AbbVie seit Jahresbeginn deutlich im Minus. Dennoch habe das Management des zuverlässigen Dividendenzahlers es sich nicht nehmen lassen, die Ausschüttung ein weiteres Jahr in Folge zu erhöhen. Werde die Aktie dadurch wieder attraktiver?AbbVie habe am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass eine Quartalsdividende von 1,48 Dollar pro Aktie ausgeschüttet werde. Damit liege diese sieben Cent oder knapp fünf Prozent über der des Vorjahresquartals.Seit dem Börsengang von AbbVie habe das Unternehmen die Dividende insgesamt bereits um rund 270 Prozent angehoben und befinde sich deshalb im S&P Dividenden-Aristokraten-Index.Eine weitere Anhebung der Dividende dürfte zwar durchaus Anleger anlocken, doch müsse man diese auch mit dem operativen Geschäft in Kontext setzen. So habe AbbVie mit dem auslaufenden Patentschutz von Humira zu kämpfen, was sich in den Q1-Ergebnissen deutlich gezeigt habe. Die Umsätze mit dem Antikörper seien um ein Viertel eingebrochen.Auch wenn die Dividendenrendite, die zum aktuellen Kurs rund vier Prozent beträgt, attraktiv ist, drängt sich bei AbbVie sowohl aus operativer als auch technischer Sicht kein Einstieg auf, so Michael Diertl. Anleger sollten stattdessen lieber auf laufende "Aktionär"-Empfehlungen wie AstraZeneca, Novartis oder Merck & Co setzen. (Analyse vom 23.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte