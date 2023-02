Börsenplätze AbbVie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

138,94 EUR +2,92% (09.02.2023, 15:56)



NYSE-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

148,295 USD +2,55% (09.02.2023, 15:44)



ISIN AbbVie-Aktie:

US00287Y1091



WKN AbbVie-Aktie:

A1J84E



Ticker-Symbol AbbVie-Aktie:

4AB



NYSE-Symbol AbbVie-Aktie:

ABBV



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (09.02.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) unter die Lupe.Heute habe AbbVie ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Q4 2022 präsentiert, welches im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen habe. So habe sich der Umsatz des US-Pharmariesen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,6% (operativ +3,8%) auf USD 15,12 Mrd. (Konsens: USD 15,34 Mrd.) verbessert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 3,60 leicht die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 3,53 übertroffen.Ausblick: Für das laufende Geschäftsjahr rechne der Konzern mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 10,70 und USD 11,10. Somit komme das obige Ende der Prognosespanne rund 5% unter den Markterwartungen von USD 11,65 zu liegen.In den kommenden Monaten werde sich für AbbVie weiterhin alles darum drehen, die bevorstehenden Umsatzeinbußen aufgrund des Patentverlusts des Blockbustermedikaments Himura auszugleichen. Dies müsse mittels Erfolge der eigenen R&D-Pipeline sowie durch M&A-Geschäfte geschehen. Bezüglich letzterem habe der Konzern vor wenigen Tagen sein USD 2 Mrd.-Ausgabenlimit aufgehoben.Die letzte Empfehlung für die AbbVie-Aktie lautete "Halten", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI. (Analyse vom 09.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity