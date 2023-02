Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Wien (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) unter die Lupe.Das Zahlenwerk von AbbVie zum abgelaufenen Q4 2022 habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen. So habe sich der Umsatz des US-Pharmariesen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,6% (operativ +3,8%) auf USD 15,12 Mrd. (Konsens: USD 15,34 Mrd.) verbessert, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit USD 3,60 die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 3,53 leicht übertroffen habe.Zu Beginn des Jahres habe AbbVie die Gewinnprognosen der Medikamente Skyrizi (Schuppenflechte) und Rinvoq (Autoimmun) nach oben geschraubt: Man erwarte sich nun bis zum Jahr 2025 einen Umsatz der beiden Arzneimittel von insgesamt USD 17,5 Mrd. (zuvor: USD 15 Mrd.). Bis zum Jahr 2027 solle sich diese Zahl auf mehr als USD 21 Mrd. erhöhen.Das Management plane das eigens gesetzte USD 2 Mrd.-Ausgabenlimit für M&A-Transaktionen aufzuheben. Dieses sei im Jahr 2020 eingeführt worden, nachdem der Konzern den Botox-Spezialisten Allergan für USD 63 Mrd. erworben habe und die Verschuldungsquote von AbbVie dadurch in die Höhe geschossen sei. Mittlerweile habe sich die Situation merklich entspannt.Mit dem Patentverlust von Humira (mehr dazu unten) seien alle Augen auf die beiden zuvor erwähnten Medikamente Skyrizi und Rinvoq gerichtet. Ersteres habe im Vergleich zum Vorjahresquartal ein sattes Umsatzwachstum von 76% (währungsbereinigt +79%) auf USD 1,58 Mrd. aufgewiesen und somit die Konsensusschätzung von USD 1,52 Mrd. übertroffen. Auch Rinvoq habe eine robuste Wachstumsdynamik mit +49% (währungsbereinigt +55%) auf USD 770 Mio. verzeichnet, damit allerdings die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 819 Mio. um 6% verfehlt.Beim Investment-Case von AbbVie drehe sich alles um den jüngsten Verlust der Exklusivitätsrechte ("loss of exclusivity", LOE) des Blockbustermedikaments Humira (Autoimmun) in den USA, welches im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 37% des Umsatzes von AbbVie ausgemacht habe. Eine so genannte "Biosimilar"-Version von Humira, sprich ein Nachahmerprodukt des Biopharmazeutikums, eines Konkurrenten sei bereits auf dem US-Markt verfügbar - sieben weitere sollten von verschiedenen Firmen im Juli folgen.Das Q4 2022 habe für AbbVie sowohl in puncto Umsatz als auch Gewinn im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2023 sei etwas verhalten ausgefallen. Für AbbVie drehe sich momentan alles um den jüngsten Verlust der Exklusivitätsrechte an dem Blockbustermedikament Humira, welches allein im Geschäftsjahr 2022 37% des konzernübergreifenden Umsatzes ausgemacht habe. Die dadurch entstehenden Einbußen gelte es mit Erfolgen der eigenen R&D-Pipeline sowie durch M&A-Transaktionen auszugleichen. Auch wenn die Hoffnungsträger Skyrizi und Rinvoq weiterhin eine beeindruckende Wachstumsdynamik aufweisen würden, so werde dies nach Meinung des Analysten nicht ausreichen, um die bevorstehende Humira-Lücke auszugleichen. Aus diesem Grund sei weitere M&A-Aktivität nach Ansicht des Analysten unumgänglich. Hier stimme ihn die Entscheidung bezüglich der Aufhebung des Ausgabenlimits für solche Vorhaben positiv. Hinsichtlich der Bewertung handle die AbbVie-Aktie zurzeit mit einem leichten Aufschlag von rund 6% im Vergleich zur Peer-Group auf Basis des KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2023e.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, bekräftigt daher seine "Halten"-Empfehlung, reduziert allerdings in Anbetracht der jüngsten Kursentwicklungen von AbbVie sowie dem Sektor an sich das Kursziel von USD 165 auf USD 160. (Analyse vom 14.02.2023)