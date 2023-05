Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (15.05.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) von 160 auf 155 USD.Im ersten Quartal 2023 sei der Umsatz des US-Pharmariesen mit USD 12,23 Mrd. zwar um 9,7% (währungsbereinigt -8,3%) niedriger ausgefallen als im Vorjahresquartal, sei den Analystenschätzungen von im Schnitt USD 12,18 Mrd. allerdings gerecht geworden. Auch der operative Gewinn sowie der bereinigte Gewinn je Aktie hätten mit USD 5,65 Mrd. (Konsens: USD 5,53 Mrd.) bzw. USD 2,46 (Konsens: USD 2,46) den Markterwartungen entsprochen.Im Zuge des soliden konzernübergreifenden Ergebnisses habe das Management den Ausblick für das laufende Jahr leicht angehoben: So erwarte man nun einen bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von USD 10,72 bis USD 11,12 (zuvor: USD 10,62 bis USD 11,02). Sowohl die jetzige als auch die vorherige Spanne seien um USD 0,08 nach unten adjustiert worden aufgrund von zugekauften R&D-Entwicklungen sowie Meilensteilenzahlungen, welche im ersten Quartal 2023 fällig geworden seien.Das Management habe das eigens gesetzte jährliche USD 2 Mrd.-Ausgabenlimit für M&A-Transaktionen aufgehoben. Dieses sei im Jahr 2020 nach der teuren Übernahme von Allergan eingeführt worden, woraufhin die Verschuldungsquote von AbbVie in die Höhe geschossen sei. Mittlerweile habe sich die Situation merklich entspannt. Die Analysten der RBI würden dies grundsätzlich positiv bewerten, da ihrer Ansicht nach M&A-Aktivität unumgänglich sei, um die Humira-Umsatzlücke auszugleichen.Trotz des soliden konzernübergreifenden Ergebnisses sei die AbbVie-Aktie mit Veröffentlichung des Zahlenwerks um 8% abgesackt. Der Grund finde sich in der enttäuschenden Entwicklung der beiden Hoffnungsträger Skyrizi und Rinvoq. Skyrizi sei mit USD 1,36 Mrd. knapp 6% unter den Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,44 Mrd. zu liegen gekommen, während Rinvoq mit USD 686 Mio. die Markterwartungen von USD 710 Mio. um gut 3% verfehlt habe. Mit einer nicht allzu spannenden R&D-Pipeline würden Investor:innen ein großes Augenmerk auf die Entwicklung dieser beiden Arzneimittel legen, sollten sie doch einen guten Teil der Umsatzlücke entstehend aus dem Patentverlust an dem Blockbustermedikament Humira ausgleichen.Das erste Quartal 2023 sei für AbbVie sowohl in puncto Umsatz als auch Gewinn entsprechend den Erwartungen ausgefallen. Der Ausblick sei im Zuge dessen angehoben worden. Was auf den ersten Blick wie ein gelungenes Quartal wirke, täusche allerdings. Die beiden Hoffnungsträger Skyrizi und Rinvoq seien jeweils umsatztechnisch unter den Analystenschätzungen zu liegen gekommen. Für AbbVie drehe sich momentan alles um den jüngsten Verlust der Exklusivitätsrechte an dem Blockbustermedikament Humira, welches allein im Geschäftsjahr 2022 37% des konzernübergreifenden Umsatzes ausgemacht habe. Die dadurch entstehenden Einbußen gelte es mit Erfolgen der eigenen R&DPipeline sowie durch M&A-Transaktionen auszugleichen. Den beiden Arzneimitteln Skyrizi und Rinvoq komme hierbei ein besonders Maß an Bedeutung zu, würden Investor:innen doch erwarten, dass eben diese Medikamente einen beachtlichen Teil der entstehenden Humira-Umsatzlücke ausgleichen würden.Dementsprechend hätten Anleger:innen enttäuscht auf die Veröffentlichung des Zahlenwerks reagiert, woraufhin die AbbVie-Aktie um 8% abgesackt sei. Hier sei allerdings angemerkt, dass Skyrizi und Rinvoq bislang eine beeindruckende Wachstumsdynamik verzeichnet hätten und die diesmalige Enttäuschung laut Management auf Lagerabbau im Einzelhandel zurückzuführen sei. Hinsichtlich der Bewertung handle die AbbVie-Aktie zurzeit mit einem leichten Aufschlag von rund 5% im Vergleich zur Peer-Group auf Basis des KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2023/24e.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von AbbVie, reduziert allerdings in Anbetracht der jüngsten Enttäuschungen rund um Skyrizi und Rinvoq sein Kursziel von USD 160 auf USD 155. (Analyse vom 15.05.2023)