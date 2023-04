Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



149,18 USD -7,80% (27.04.2023, 16:26)



US00287Y1091



A1J84E



4AB



ABBV



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (27.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) unter die Lupe.AbbVie habe heute vor Marktöffnung ihr Zahlenwerk zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht. Obwohl einige Erwartungen erfüllt oder sogar leicht übertroffen worden seien, sorge das Ergebnis für Ernüchterung bei den Anleger:innen.So habe der Umsatz von AbbVie mit USD 12,23 Mrd. über den Konsensschätzungen von USD 12,17 Mrd. gelegen, habe jedoch gleichzeitig ein sattes Minus von 9,7% (operativ 8,3%) im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit USD 2,46 exakt den Erwartungen der Analyst:innen entsprochen.Die negative Umsatzentwicklung des Pharmariesen sei zum Gros dem Wegfall der Exklusivitätsrechte am Blockbustermedikament Humira geschuldet, welches im Geschäftsjahr 2022 rund 37% des konzernübergreifenden Umsatzes ausgemacht habe. Die Hoffnungsträger Skyrizi und Rinvoq, welche einen gehörigen Anteil des entstehenden Umsatzverlustes durch Humira wettmachen sollten, hätten allerdings mit USD 1,36 Mrd. (Konsens: USD 1,46 Mrd.) bzw. USD 686 Mio. (Konsens: USD 713,7 Mio.) enttäuscht.In einer ersten vorbörslichen Reaktion sei die Aktie aus diesem Grund zwischenzeitlich um über 7% abgesackt.Die letzte Empfehlung für die AbbVie-Aktie lautete "Halten", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: