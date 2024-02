Börsenplätze AbbVie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

157,70 EUR +2,20% (02.02.2024, 17:03)



NYSE-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

169,63 USD +1,22% (02.02.2024, 16:57)



ISIN AbbVie-Aktie:

US00287Y1091



WKN AbbVie-Aktie:

A1J84E



Ticker-Symbol AbbVie-Aktie:

4AB



NYSE-Symbol AbbVie-Aktie:

ABBV



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (02.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) unter die Lupe.AbbVie habe heute die Erwartungen der Finanzmärkte weitgehend erfüllen können. Der Jahresumsatz für 2023 habe mit USD 54,3 Mrd. leicht über der Konsensprognose von USD 54 Mrd. gelegen. Dies entspreche jedoch immer noch einem Rückgang von über 6% gegenüber dem Vorjahr. Beim Gewinn pro Aktie habe der Konzern ebenfalls einen Rückgang um 19,3% auf USD 11,11 verzeichnet, was knapp über den Erwartungen von USD 11,09 gelegen habe. Der Rückgang sei vor allem auf den rückläufigen Humira-Umsatz zurückzuführen, der aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars von USD 21,2 Mrd. im Jahr davor auf USD 14,4 Mrd. gesunken sei. Habe der Anteil des Autoimmunmedikaments am Gesamtumsatz vorletztes Jahr noch bei rund 36% gelegen, so sei er 2023 auf 26% gesunken.AbbVie versuche nun mit anderen Medikamenten zu punkten. Im Jahr 2023 seien im Bereich Immunologie mit Skyrizi USD 7,8 Mrd. und mit Rinvoq USD 4 Mrd. umgesetzt worden. Im Onkologieportfolio seien die Umsätze um 10,1% auf USD 5,9 Mrd. zurückgegangen, wobei Imbruvica USD 3,6 Mrd. und Venclexta USD 2,3 Mrd. beigetragen hätten. Die Umsätze des ästhetischen Portfolios seien leicht um 0,8% auf USD 5,3 Mrd. zurückgegangen, wobei Botox USD 2,7 Mrd. beigetragen habe.Für 2024 erwarte AbbVie einen Gewinn pro Aktie von USD 11,05 bis USD 11,25. Das Unternehmen bestätige seine Erwartung eines hohen einstelligen jährlichen Umsatzwachstums bis 2029 und erhöhe seine Umsatzprognose für Skyrizi und Rinvoq auf über USD 27 Mrd. bis 2027 sowie für Ubrelvy und Qulipta auf über USD 3 Mrd. bis 2027.Die letzte Empfehlung für die AbbVie-Aktie lautete "Halten", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity