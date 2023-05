Börsenplätze A.S. Création-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs A.S. Création-Aktie:

11,40 EUR +2,70% (17.05.2023, 12:45)



Xetra-Aktienkurs A.S. Création-Aktie:

11,60 EUR +0,87% (17.05.2023, 12:07)



ISIN A.S. Création-Aktie:

DE000A1TNNN5



WKN A.S. Création-Aktie:

A1TNNN



Ticker-Symbol A.S. Création-Aktie:

ACWN



Kurzprofil A.S. Création Tapeten AG:



Die A.S. Création Gruppe (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) besteht aus den beiden Geschäftsbereichen Tapete und Dekorationsstoffe. Der Geschäftsbereich Tapete produziert und vertreibt weltweit Tapeten und Bordüren und ist mit einem Anteil von über 90% an den Konzernumsätzen das größere der beiden Segmente. Die Produktion der Tapeten erfolgt überwiegend in Deutschland bei der A.S. Création Tapeten AG am Standort Wiehl-Bomig.



Daneben werden Tapeten noch in Novoselje, Weißrussland hergestellt. Bei den übrigen zum Geschäftsbereich Tapete gehörenden operativen Gesellschaften handelt es sich um reine Vertriebs- und Handelsgesellschaften ohne eigene Produktion. Diese haben ihren Sitz in England, in den Niederlanden, in Frankreich sowie in Russland. Der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe vertreibt als Verlag, ohne eigene Produktion, Gardinen und Dekorationsstoffe und hat seinen Sitz in Deutschland.



Die A.S. Création Tapeten AG ist einer der führenden europäischen Tapetenhersteller. Jährlich werden mehr als 6.000 verschiedene Tapeten und Bordüren in allen Materialqualitäten und für alle Anwendungsbereiche hergestellt. A.S. Création bietet seinen Kunden vielfältige Dienstleistungen: ganzheitliche Abteilungsplanung, Ladenbau, Disposervice, Dekoservice, individuelle Marketingkonzepte, Verkaufsförderungspakete, Konzepte für den Point of Sale (POS) sowie 24h-Lieferservice. (17.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - A.S. Création-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der A.S. der Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) weiterhin zu kaufen.Die A.S. Création Tapeten AG habe gestern Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt und hierzu am Nachmittag einen Conference Call auf CONNECT abgehalten.Wie erwartet habe der Umsatz im ersten Quartal insgesamt mit 36,6 Mio. Euro unter dem Vorjahr (-7,9% yoy), allerdings über der Analysten-Erwartung (35,8 Mio. Euro) gelegen. Hier hätten insbesondere die westeuropäischen Kernmärkte inkl. Deutschland zweistellige Umsatzrückgänge gezeigt, was u.a. auch auf die noch nicht vom Ukraine-Krieg sowie der Energiekrise betroffenen Monate Januar und Februar des Vorjahres zurückzuführen sei. Die Erlöse in Osteuropa hätten sich mit +1,3 Mio. Euro yoy auf 5,4 Mio. Euro in Q1 hingegen erneut erfreulich und von der geopolitischen Lage unverändert wenig beeindruckt entwickelt. Aufgrund der geringeren Vorjahresbasis sowie der eingeleiteten Sortimentsmaßnahmen dürfte sich die Umsatzentwicklung in den kommenden Quartalen verbessern und in der zweiten Jahreshälfte 2023 ins Positive drehen.Neben den Produkterweiterungen wie den dieses Jahr gestarteten Wandfarben oder den erweiterten Nachhaltigkeitskriterien entsprechenden d’eco-Tapeten habe der weitere Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten einen besonderen Stellenwert. Hierbei sei zu beachten, dass A.S. Création aufgrund der Versorgung der Handelspartner mit Musterrollen von jeher Kleinteiliges profitabel betreiben könne. Der D2C-Vertrieb sei aufgrund der identischen logistischen Prozesse und gleichzeitig höherer Deckungsbeiträge vom Margenprofil deutlich attraktiver. Entsprechend strebe das Unternehmen einen Ausbau des D2C-Vertriebs mit einem aktuell noch vergleichsweise geringen Umsatzanteil von unter 3% an, um aus dem direkten Kontakt zu den Endverbrauchern auch schnellere Rückschlüsse für die Produktentwicklung zu ziehen.Mit einem EBIT von 0,5 Mio. Euro habe das Unternehmen nach drei Quartalen mit hohen operativen Verlusten wieder ein positives Ergebnis ausweisen und damit die Erwartung der Analysten übertreffen können (-0,2 Mio. Euro). So würden die eingeleiteten Sortimentsmaßnahmen, die Reorganisation der Produktion in Deutschland und die Erhöhung der Verkaufspreise schneller als erwartet Wirkung zeigen (Rohertragsmarge Q1: 48,0% vs. MONe: 47,0%). Hinzu sei eine vorteilhafte Entwicklung der Wechselkurse (0,2 Mio. Euro) sowie die angepassten Personalkapazitäten gekommen. Letztere seien zum 31.03. noch nicht vollständig umgesetzt gewesen und sollten sich entsprechend in den nächsten Monaten fortsetzen.Das erste Quartal habe bewiesen, dass A.S. Création mit den umgesetzten Maßnahmen auf dem Weg zu einer wieder deutlich verbesserten Ertragslage sei. Der aktuelle Kurs reflektiert dies mit einem KBV von 0,4 nicht, weshalb Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 Euro bestätigen. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link