Dieser dürfte u.E. in H1/24 eintreten, sodass wir das Rating "kaufen" mit einem Kursziel 20,00 Euro bestätigen, so Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, zur A.S. Création-Aktie. (Analyse vom 14.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil A.S. Création Tapeten AG:



Die A.S. Création Tapeten (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) ist ein deutscher Hersteller von Tapeten und Stoffen. Das Unternehmen bietet Tapeten, Bordüren und andere Dekorationsstoffe in unterschiedlichsten Variationen, in verschiedenen Farben und Mustern. Neben einfachen und klassischen Dekors werden auch modere, elegante sowie spezielle Tapeten und Stoffe produziert. (14.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - A.S. Création-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) unverändert zu kaufen.Die A.S. Création Tapeten AG habe gestern die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vorgelegt, die beim Umsatz etwas schlechter und beim EBIT besser als erwartet ausgefallen seien.Der Umsatz habe mit 29,1 Mio. Euro 6,8% unter dem Wert des Vorjahres gelegen und sei damit leicht schwächer als von den Aktienanalysten der Montega AG erwartet ausgefallen. Die negative Erlösentwicklung habe sich auf das Kernsegment Tapete (Anteil: 90,5%) bezogen und über alle Regionen hinweg im zweiten Quartal gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr nochmals 7,6% verloren.Als kleinen Lichtblick sähen die Aktienanalysten der Montega AG die Entwicklung im Hauptmarkt Deutschland (Umsatzanteil: 35,9%), in dem der Umsatzrückgang nach deutlich zweistelligen Rückgängen in den Vorquartalen nur noch -5,0% im zweiten Quartal betragen habe.Positiv sei ebenfalls, dass sich die Erlöse im Segment Dekorationsstoffe vom allgemeinen Trend absetzen und im zweiten Quartal ein leichtes Umsatzplus von 0,9% verzeichnen konnten, so die Aktienanalysten der Montega AG. Aufgrund der dennoch verhaltenen Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr habe das Unternehmen die Guidance bezüglich der Top Line von 125 bis 134 Mio. Euro zwar bestätigt, allerdings am unteren Ende der Spanne konkretisiert. Die Aktienanalysten der Montega AG hätten ihre Umsatzerwartung aufgrund der leichten Verfehlung im zweiten Quartal sowie der gesenkten Erwartung entsprechend nach unten revidiert.Hinzugekommen sei eine absolute und relative Reduktion der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im abgelaufenen Quartal, die insbesondere geringeren Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung sowie geringeren Kosten für Leiharbeitnehmer und Dienstleistungen geschuldet sei. Obwohl die Kostenmaßnahmen deutlich schneller greifen würden als bisher von den Aktienanalysten der Montega AG angenommen, würden die Aktienanalysten vorerst mit Blick auf die schwache Umsatzentwicklung an ihrer Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr festhalten.Mit den umgesetzten Maßnahmen werde das Unternehmen die Break Even-Schwelle erneut deutlich senken. Für eine nachhaltig positive Entwicklung werde A.S. Création jedoch eine Umkehr im Umsatztrend benötigen.