Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze A.S. Création-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs A.S. Création-Aktie:

12,40 EUR 0,00% (12.08.2022, 13:12)



XETRA-Aktienkurs A.S. Création-Aktie:

12,40 EUR +1,64% (11.08.2022, 17:36)



ISIN A.S. Création-Aktie:

DE000A1TNNN5



WKN A.S. Création-Aktie:

A1TNNN



Ticker-Symbol A.S. Création-Aktie:

ACWN



Kurzprofil A.S. Création Tapeten AG:



Die A.S. Création Gruppe (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) besteht aus den beiden Geschäftsbereichen Tapete und Dekorationsstoffe. Der Geschäftsbereich Tapete produziert und vertreibt weltweit Tapeten und Bordüren und ist mit einem Anteil von über 90% an den Konzernumsätzen das größere der beiden Segmente. Die Produktion der Tapeten erfolgt überwiegend in Deutschland bei der A.S. Création Tapeten AG am Standort Wiehl-Bomig. Daneben werden Tapeten noch in Novoselje, Weißrussland hergestellt. Bei den übrigen zum Geschäftsbereich Tapete gehörenden operativen Gesellschaften handelt es sich um reine Vertriebs- und Handelsgesellschaften ohne eigene Produktion. Diese haben ihren Sitz in England, in den Niederlanden, in Frankreich sowie in Russland. Der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe vertreibt als Verlag, ohne eigene Produktion, Gardinen und Dekorationsstoffe und hat seinen Sitz in Deutschland.



Die A.S. Création Tapeten AG ist einer der führenden europäischen Tapetenhersteller. Jährlich werden mehr als 6.000 verschiedene Tapeten und Bordüren in allen Materialqualitäten und für alle Anwendungsbereiche hergestellt. A.S. Création bietet seinen Kunden vielfältige Dienstleistungen: ganzheitliche Abteilungsplanung, Ladenbau, Disposervice, Dekoservice, individuelle Marketingkonzepte, Verkaufsförderungspakete, Konzepte für den Point of Sale (POS) sowie 24h-Lieferservice. (12.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - A.S. Création-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie A.S. der Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) zu kaufen.A.S. Création habe gestern den Bericht für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht, nachdem in der vergangenen Woche bereits vorläufige Zahlen sowie eine qualitative Guidance für das Gesamtjahr 2022 bekannt gegeben worden seien.Nachdem der Umsatz in den ersten zwei Monaten des Jahres noch leichte Zuwächse verzeichnet habe, sei die Nachfrage nach Tapeten seit März signifikant zurückgegangen. Entsprechend habe das Unternehmen einen deutlichen Umsatzrückgang von 12,9% yoy im zweiten Quartal aufgewiesen. Grund hierfür sei insbesondere die gedämpfte Konsumstimmung sowie die Entschleunigung im Immobiliensektor durch die gestiegenen Baufinanzierungskosten. Der deutsche Markt habe sich mit einer Entwicklung von -2,8% yoy in H1 noch verhältnismäßig stabil gezeigt, während in den übrigen Ländern der EU (zuzüglich Großbritanniens) die Brutto-Umsätze um 12,7% yoy auf 31,3 Mio. Euro (Vj.: 35,8 Mio. Euro) zurückgegangen seien.Das EBT habe im zweiten Quartal -1,65 Mio. Euro betragen (Vj.: 1,28 Mio. Euro). Der Verlust sei neben dem Umsatzrückgang auf die gestiegenen Rohstoffpreise zurückzuführen (Rohertragsmarge bezogen auf die Gesamtleistung: -5,24 PP yoy). Die Personalkosten hätten hingegen auf absoluter Basis um 0,6 Mio. Euro (yoy) bzw. 0,8 Mio. Euro (qoq) Euro reduziert werden können, was im weiteren Jahresverlauf der Profitabilität helfen sollte.Aufgrund der sich stark wandelnden Rahmenbedingungen habe der Vorstand bislang noch keine quantitative Guidance für das Jahr gegeben. Nach Analyse des ersten Halbjahres sowie den Juli-Zahlen vermute der Vorstand jedoch nun, dass der Umsatz für 2022 unterhalb des Vorjahres liegen werde. Das Management schließe inzwischen nicht mehr aus, das Geschäftsjahr 2022 mit einem operativen Verlust abzuschließen.Die aktuelle Lage für A.S. Création stelle - wie für viele andere produzierende Unternehmen - eine Herausforderung dar. Jedoch habe das Management in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrfach unter Beweis gestellt, Krisen erfolgreich meistern zu können. Mit einer Eigenkapitalquote von 67,6% sei das Unternehmen zudem solide finanziert, um die aktuellen Marktturbulenzen überstehen zu können.Fundamental sehen wir daher in dem aktuellen Kursniveau eine Kaufgelegenheit, auch wenn der Newsflow in den kommenden Quartalen noch verhalten ausfallen dürfte, so Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, zur A.S. Création-Aktie. Das Kursziel sinke nach Anpassung der Prognosen der Aktienanalysten von der Montega AG leicht auf 22,00 Euro von zuvor 23,00 Euro. (Analyse vom 12.08.2022)