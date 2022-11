Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil A.S. Création Tapeten AG:



Die A.S. Création Gruppe (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) besteht aus den beiden Geschäftsbereichen Tapete und Dekorationsstoffe. Der Geschäftsbereich Tapete produziert und vertreibt weltweit Tapeten und Bordüren und ist mit einem Anteil von über 90% an den Konzernumsätzen das größere der beiden Segmente. Die Produktion der Tapeten erfolgt überwiegend in Deutschland bei der A.S. Création Tapeten AG am Standort Wiehl-Bomig. Daneben werden Tapeten noch in Novoselje, Weißrussland hergestellt. Bei den übrigen zum Geschäftsbereich Tapete gehörenden operativen Gesellschaften handelt es sich um reine Vertriebs- und Handelsgesellschaften ohne eigene Produktion. Diese haben ihren Sitz in England, in den Niederlanden, in Frankreich sowie in Russland. Der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe vertreibt als Verlag, ohne eigene Produktion, Gardinen und Dekorationsstoffe und hat seinen Sitz in Deutschland.



Die A.S. Création Tapeten AG ist einer der führenden europäischen Tapetenhersteller. Jährlich werden mehr als 6.000 verschiedene Tapeten und Bordüren in allen Materialqualitäten und für alle Anwendungsbereiche hergestellt. A.S. Création bietet seinen Kunden vielfältige Dienstleistungen: ganzheitliche Abteilungsplanung, Ladenbau, Disposervice, Dekoservice, individuelle Marketingkonzepte, Verkaufsförderungspakete, Konzepte für den Point of Sale (POS) sowie 24h-Lieferservice. (04.11.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - A.S. Création-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie A.S. der Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) weiterhin zu kaufen.A.S. Création habe vergangenen Freitag nach Börsenschluss vorläufige Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht und eine Gewinnwarnung ausgesprochen.Nach vorläufigen Zahlen habe A.S. Création in Q3 einen Umsatz von 31,5 Mio. Euro (MONe: 32,5 Mio. Euro) erreicht, was einem Rückgang um 8,2% yoy entspreche. Damit habe auch im dritten Quartal - und insbesondere im ansonsten umsatzstarken September - keine Trendwende bei der Topline-Entwicklung herbeigeführt werden können. Im Hinblick auf den unverändert schwachen Verlauf des Konsumklimas avisiere der Vorstand auch für das vierte Quartal einen erneuten Umsatzrückgang.Trotz der umgesetzten Preiserhöhungen habe der Rohertrag im dritten Quartal nach Aussagen des Unternehmens kein ausreichendes Niveau erreichen können. In Kombination mit dem Umsatzrückgang habe das EBIT daher nach vorläufiger Ermittlung bei -1,7 Mio. Euro (MONe: -0,5 Mio. Euro) gelegen, nach 0,1 Mio. Euro Vorjahr. Aufgrund der erwarteten rückläufigen Erlöse in Q4 sowie außerordentlicher Aufwendungen im Rahmen einer Anpassung der Organisations- und Kostenstrukturen, gehe der Vorstand nun von einem operativen Verlust im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich aus. Die bisherige Prognose sei lediglich davon ausgegangen, dass Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 deutlich schlechter ausfallen würden als im Vorjahr.Durch die bereits in 2021 getätigten Investitionen in die Automatisierung der Lagerlogistik sei zudem die Voraussetzung geschaffen worden, flexibel auf unterschiedliche Nachfrageszenarien reagieren zu können. Demgegenüber stünden zu erwartende Preissteigerungen für Energie, die durch noch laufende Verträge erst ab 2023 voll zu Buche schlagen würden. Da die daraus resultierenden Preiserhöhungen sich erst mit einem Verzug von ein paar Monaten in der Rohertragsmarge niederschlagen würden, gehe Kruse erst ab Q3/23 von einer Rückkehr zur Profitabilität aus und habe seine Prognosen entsprechend gesenkt. Die im Showroom gezeigten Produktentwicklungen sowie die fortschreitende Digitaldrucktechnologie würden dabei seine Überzeugung stützen, dass die Tapete keinesfalls ein Auslaufprodukt sei und sich aufgrund der enormen Vielfalt einer anhaltenden Nachfrage erfreue. In der Vergangenheit habe sich die Tapete insbesondere in Zeiten konjunktureller Herausforderungen als budgetfreundliche Renovierungsalternative gezeigt.Das Management von A.S. Création habe in vergangenen Krisen bewiesen, schnell und entschieden zu handeln, um die Profitabilität zu steigern und damit die nachhaltige Unternehmensentwicklung zu sichern. Der Besuch in der Fertigung habe verdeutlicht, dass diese Maßnahmen bereits in der Umsetzung seien und im kommenden Jahr das Ergebnis verbessern und den steigenden Energiekosten entgegenwirken würden.Auch wenn der Newsflow in den nächsten Quartalen verhalten ausfallen dürfte, ist Tim Kruse, CFA, Analyst der Montega AG, fundamental von dem Potenzial der Produkte und des Unternehmens überzeugt und bekräftigt daher seine Kaufempfehlung für die A.S. Création-Aktie mit einem neuen Kursziel von 20,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro). (Analyse vom 04.11.2022)