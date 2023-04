Börsenplätze A.S. Création-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs A.S. Création-Aktie:

10,90 EUR +4,81% (04.04.2023, 12:45)



Xetra-Aktienkurs A.S. Création-Aktie:

11,00 EUR +2,80% (04.04.2023, 09:59)



ISIN A.S. Création-Aktie:

DE000A1TNNN5



WKN A.S. Création-Aktie:

A1TNNN



Ticker-Symbol A.S. Création-Aktie:

ACWN



Kurzprofil A.S. Création Tapeten AG:



Die A.S. Création Gruppe (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) besteht aus den beiden Geschäftsbereichen Tapete und Dekorationsstoffe. Der Geschäftsbereich Tapete produziert und vertreibt weltweit Tapeten und Bordüren und ist mit einem Anteil von über 90% an den Konzernumsätzen das größere der beiden Segmente. Die Produktion der Tapeten erfolgt überwiegend in Deutschland bei der A.S. Création Tapeten AG am Standort Wiehl-Bomig.



Daneben werden Tapeten noch in Novoselje, Weißrussland hergestellt. Bei den übrigen zum Geschäftsbereich Tapete gehörenden operativen Gesellschaften handelt es sich um reine Vertriebs- und Handelsgesellschaften ohne eigene Produktion. Diese haben ihren Sitz in England, in den Niederlanden, in Frankreich sowie in Russland. Der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe vertreibt als Verlag, ohne eigene Produktion, Gardinen und Dekorationsstoffe und hat seinen Sitz in Deutschland.



Die A.S. Création Tapeten AG ist einer der führenden europäischen Tapetenhersteller. Jährlich werden mehr als 6.000 verschiedene Tapeten und Bordüren in allen Materialqualitäten und für alle Anwendungsbereiche hergestellt. A.S. Création bietet seinen Kunden vielfältige Dienstleistungen: ganzheitliche Abteilungsplanung, Ladenbau, Disposervice, Dekoservice, individuelle Marketingkonzepte, Verkaufsförderungspakete, Konzepte für den Point of Sale (POS) sowie 24h-Lieferservice. (04.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - A.S. Création-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der A.S. der Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5, WKN: A1TNNN, Ticker-Symbol: ACWN) weiterhin zu kaufen.Die A.S. Création Tapeten AG habe gestern den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht und im Zuge einer Analysten- und Investorenveranstaltung präsentiert. Insgesamt hätten die Ergebnisse für 2022 im Rahmen und der Ausblick für 2023 etwas unter der Analysten-Erwartung gelegen. Wichtiger sei jedoch, dass sie die mittelfristige Perspektive des Produktes Tapete in Kombination mit der eingeleiteten Neuausrichtung für äußerst attraktiv erachten würden.Mit einem Umsatz von 31,5 Mio. in Q4 habe die Entwicklung im Schlussquartal zwar erneut unter dem Wert des Vorjahres (-10,2% yoy), aber leicht über der Analysten-Erwartung (30,7 Mio. Euro) gelegen. Damit habe A.S. Création im Gesamtjahr 2022 Erlöse von 134,0 Mio. Euro erreicht, was einem Rückgang von 8,0% entspreche. Das EBIT sei mit -8,6 Mio. Euro deutlich negativ gewesen (VJ: +5,7 Mio. Euro), habe jedoch innerhalb der zuletzt angekündigten Bandbreite von -6,5 bis -9 Mio. Euro (MONe: -8,3 Mio. Euro) gelegen. Grund für den signifikanten Ergebnisrückgang sei zum einen der um 11,1 Mio. niedrigere Rohertrag gewesen, der dem niedrigeren Umsatz sowie der durch Energiekosten und höheren Inputpreisen reduzierten Marge (-4PP auf 45,7%) geschuldet sei.Zum anderen seien Einmalbelastungen für notwendige Anpassungen der Personal- und Produktionsstruktur (-2,3 bzw. -1,9 Mio. Euro) zurückgestellt und eine außerordentliche Abschreibung auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 0,4 Mio. Euro vorgenommen worden. Trotz der negativen Ergebnisentwicklung sei es dem Unternehmen durch ein striktes Working Capital Management gelungen, einen ausgeglichenen operativen Cash Flow zu erzielen und die solide Finanzposition aufrechtzuerhalten (Nettoliquidität: 5,5 Mio. Euro).Aufgrund der weiterhin eingetrübten Konsumstimmung gehe der Vorstand von einer Umsatzbandbreite von 125 bis 134 Mio. Euro für 2023 aus. Da die in 2022 eingeleiteten Strukturanpassungen erst in 2024 ihre volle Wirkung entfalten würden, werde gleichzeitig von einem EBIT in der Bandbreite von -2 bis +1 Mio. Euro ausgegangen. Die Analysten hätten mit ihrer Erwartung für 2023 insbesondere beim Ergebnis oberhalb dieser Werte gelegen und hätten ihre Prognosen entsprechend angepasst. Die Details zu den ergriffenen Maßnahmen würden ihnen aber Anlass dazu geben, die Ergebniserwartung für 2024 ff. zu erhöhen und sie insgesamt positiv stimmen.2022 sei sowohl in der Tapetenindustrie als auch bei A.S. Création das schlechteste Jahr in der jüngeren Historie gewesen. Das schnelle und entschlossene Handeln des Managements habe jedoch Schlimmeres vermieden und die Weichen für eine stärkere Wettbewerbsposition gestellt. Entsprechend würden die Analysten den signifikanten Abschlag von über 60% zum Eigenkapital für nicht gerechtfertigt sehen.Tim Kruse, CFA, und Nils Scharwächter, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen daher ihre Kaufempfehlung für die A.S. Création-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link