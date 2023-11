Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (03.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) unter die Lupe.Die Aktivitätsindikatoren für 9M 23 hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen. Der Ausblick für das GJ23 sei bekräftigt worden, wenn auch mit wiederholter Vorsicht in Bezug auf höhere Krankenversicherungsansprüche in Großbritannien und Naturkatastrophen in H2.Die Umsätze seien im Jahresvergleich um 2% auf EUR 78,8 Mrd. gestiegen und hätten damit leicht unter den Erwartungen der Analysten von EUR 79 Mrd. gelegen. In der Schaden- und Unfallversicherung habe sich der starke Wachstumstrend fortgesetzt (+7%), angetrieben von den Unternehmensversicherungen, deren Prämien dank der guten Kundennachfrage und der günstigen Preisdynamik (auf vergleichbarer Basis) um 9% gestiegen seien.Trotz erhöhter Schäden durch Unwetterereignisse in Q3 bleibe der französische Versicherer innerhalb seines Budgets von 4 Punkten für die Schaden-Kosten-Quote für das Gesamtjahr. Der Schaden durch den Hurrikan Otis, der im Oktober in Mexiko eingeschlagen habe, werde auf rund EUR 0,2 Mrd. vor Steuern und nach Abzug der Rückversicherung geschätzt. Zur Erinnerung: AXA habe in Mexiko einen Marktanteil von rund 8%.Das kombinierte Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft habe sich gegenüber dem Vorjahr um -2% auf EUR 35,7 Mrd. verringert, was in erster Linie auf die schwierigen Marktbedingungen beim Verkauf fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte (-13%) zurückzuführen sei, vor allem in Italien und Frankreich. Die Krankenversicherungsprämien seien ebenfalls um -7% zurückgegangen, was auf die bereits erwähnten Nichterneuerungen von zwei großen Verträgen in H1 23 zurückzuführen sei. Ohne die Auswirkungen dieser beiden Verträge seien die Krankenversicherungsprämien im Jahresvergleich um 7% gestiegen, hauptsächlich aufgrund von Preiseffekten.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von AXA lautete "Kauf", so Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: