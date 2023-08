Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze AXA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AXA-Aktie:

27,51 EUR +1,01% (22.08.2023, 10:12)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

27,48 EUR +1,05% (22.08.2023, 10:41)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext Paris-Symbol AXA-Aktie:

CS



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (22.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS).Das Ergebnis im Segment Schaden- und Unfallversicherung sei im ersten Halbjahr besonders stark gewesen und habe den Markt mit Zahlen überrascht, die 11% über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Trotz schwerer Großschäden, darunter die Unruhen in Frankreich, die wahrscheinlich vollständig im ersten Halbjahr verbucht worden seien, habe die Schaden-Kosten-Quote einen sehr guten Wert von 90,9% erreicht (150 Basispunkte unter dem Konsens), was die Vorsicht von AXA bei der Schadenauswahl und der Auflösung von Rückstellungen belege.Die Ergebnisse seien auch durch einen höheren Diskontierungssatz begünstigt worden (aufgrund der hohen Zinssätze, die sich nun dem Höhepunkt nähern könnten). Damit sei der französische Versicherer auf einem guten Weg, sein Ergebnisziel für das Gesamtjahr zu erreichen oder sogar zu übertreffen, wenn man von einer normalen Naturkatastrophenbelastung im zweiten Halbjahr ausgehe. Der Analyst gehe davon aus, dass sich das starke Umsatzwachstum dank des günstigen Preisumfelds fortsetzen werde.In der Sparte Krankenversicherung sei das Ergebnis im ersten Halbjahr mit EUR 245 Mio. (-33% auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr) enttäuschend gewesen, vor allem aufgrund eines Rückgangs im Vereinigten Königreich. Die höhere Schadenhäufigkeit sei auf Kapazitätsengpässe des NHS zurückzuführen, die dazu geführt hätten, dass mehr Menschen direkt an ihre Privatversicherung verwiesen worden seien. AXA habe davor gewarnt, dass dieser Gegenwind in der zweiten Jahreshälfte anhalten könnte, obwohl das Unternehmen diesen Rückschlag durch Preiserhöhungen habe ausgleichen können. Dennoch biete dieser Rückschlag auch die Chance, dass die Nachfrage in diesem Segment langfristig steige.Der Solvenzkoeffizient von 235% sei seit Ende 2022 um 20 Prozentpunkte gestiegen und habe die Erwartungen um 13 Prozentpunkte übertroffen. Die sehr gute operative Rendite habe 16 Prozentpunkte beigetragen, sei aber durch die Dividendenausschüttung mit -7 Prozentpunkten kompensiert worden. Das Management habe sich stolz auf die Maßnahmen zur Verringerung der Durationslücke gezeigt, die 9 Prozentpunkte beigetragen hätten.Die Bewertung von AXA im Vergleich zum Markt sei mit einem KGV von 7,5 bis 8,0x (Abschlag von 32% gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen) weiterhin attraktiv. Die Kapitalisierung und die Liquidität seien sehr stark und die Kapitalrückflüsse in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen seien für Investoren weiterhin attraktiv.Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt die AXA-Aktie daher weiterhin zum Kauf und belässt das Kursziel bei EUR 33,00. (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: