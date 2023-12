Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AXA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AXA-Aktie:

29,30 EUR +0,50% (19.12.2023, 16:04)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

29,37 EUR +0,89% (19.12.2023, 15:53)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext Paris-Symbol AXA-Aktie:

CS



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (19.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) weiterhin zu kaufen.Die Versicherungseinnahmen hätten mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen. Die Versicherungseinnahmen des Geschäftsbereichs Schaden- und Unfallversicherung hätten mit EUR 11,4 Mrd. um 2,6% unter dem Konsens gelegen, was auf das robuste Gewerbegeschäft zurückzuführen sei, aber durch niedrigere Prämien im Rückversicherungsgeschäft aufgrund einer strategischen Entscheidung zur Reduzierung des Engagements in diesem Segment ausgeglichen worden sei.Im Gegensatz dazu habe der Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung positiv überrascht, insbesondere aufgrund des Anstiegs der Prämien im Lebensversicherungssegment auf EUR 7,2 Mrd., der leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen habe (1,4%). Der französische Versicherer habe auf Gegenwind durch eine höhere Schadenhäufigkeit in der Krankenversicherung in Großbritannien, anhaltend hohe Stornozahlen in Italien und Naturkatastrophen im dritten Quartal hingewiesen.Der Geschäftsbereich Asset Management habe Erträge in Höhe von EUR 0,4 Mrd. gemeldet, was den Konsensschätzungen entsprochen habe, aber aufgrund geringerer laufender Gebühren infolge des gesunkenen durchschnittlichen verwalteten Vermögens um 1,9% niedriger ausgefallen sei als im Vorjahr. Die Nettomittelzuflüsse im dritten Quartal 2023 hätten sich auf EUR 6,6 Mrd. belaufen, hauptsächlich von Drittkunden, während die Nettomittelzuflüsse auf 9-Monats-Basis mit EUR 0,4 Mrd. vernachlässigbar gewesen seien.Der Solvenzkoeffizient sei von 235% auf 230% gesunken und habe damit den Konsens um etwa einen Prozentpunkt verfehlt. Der Rückgang sei auf die vorzeitige Rückzahlung von nachrangigen Schuldtiteln und ungünstige Einflüsse der Finanzmärkte zurückzuführen, die teilweise durch eine starke operative Rendite ausgeglichen worden seien. AXA habe sich zuversichtlich in Bezug auf seine Liquiditätslage gezeigt, mit einer verbesserten Dividende gerechnet und sein Engagement für den Schuldenabbau signalisiert. AXA plane, auf dem Investorentag im März weitere Informationen zu geben.Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt die AXA-Aktie daher weiterhin zum Kauf und belässt das Kursziel bei EUR 33. (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: