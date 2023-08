Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA

AXA



Euronext Paris-Symbol AXA-Aktie:

CS

CS



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (03.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) unter die Lupe.AXA habe in H1 23 einen unerwartet hohen Anstieg der bereinigten Erträge um 5% verzeichnet, was auf höhere Prämien und unterdurchschnittliche Schadenersatzforderungen für Naturkatastrophen im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft zurückzuführen sei.Die starke Preisdynamik aufgrund der Inflation und des Anstiegs der Rückversicherungsraten habe weiterhin das Prämienwachstum unterstützt, das EUR 55,7 Mrd. erreicht habe (+2% gegenüber dem Vorjahr), angetrieben von der Schaden- und Unfallversicherung (+6%), was durch die Lebens- und Krankenversicherung (-3%) und die Vermögensverwaltung (-5%) leicht ausgeglichen worden sei. Die letztgenannten Segmente hätten einen Rückgang aufgrund des schwierigen Geschäftsumfelds verzeichnet (Nichterneuerung von zwei großen Verträgen und geringere Vermögensbasis sowie geringere Verwaltungsgebühren).Das bereinigte Ergebnis für das H1 23 habe EUR 4,111 Mrd. (+19% auf angepasster Basis, +5% nach alten Rechnungslegungsstandards) erreicht und damit die Konsenserwartungen um fast 4% übertroffen. Die große Diskrepanz zwischen den beiden Rechnungslegungsstandards sei auf einen höheren Schadendiskontierungseffekt, eine verbesserte undiskontierte Marge für das laufende Jahr und eine günstige Entwicklung der Rückstellungen für frühere Jahre zurückzuführen (alles sehr wichtig unter IFRS 17/9). Darüber hinaus sei die Solvabilität-II-Quote auf 235% gestiegen (+20 Basispunkte seit Jahresende 22), was die sehr starke Solvabilitätsposition des französischen Versicherers bestätige.Ausblick: Das Management sei zuversichtlich, dass die Gruppe in der Lage sein werde, ihre starken versicherungstechnischen Margen in den Geschäfts- und Privatkundenbereichen aufrechtzuerhalten, unterstützt durch Preismaßnahmen und Kostendisziplin. Die unterdurchschnittlichen Belastungen durch Naturkatastrophen in H1 23 und das anhaltend hohe Zinsniveau hätten die Margen im laufenden Jahr etwas gestützt. Daher sei AXA auf dem besten Weg, sein für 2023 angestrebtes Ergebnis von über EUR 7,5 Mrd zu erreichen.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von AXA lautete "Kauf", so Rok Stibric, Analyst der RBI. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: