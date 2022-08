Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AXA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AXA-Aktie:

23,50 EUR +5,03% (03.08.2022, 09:01)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,175 EUR -0,72% (02.08.2022, 17:37)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext Paris-Symbol AXA-Aktie:

CS



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (03.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) unter die Lupe.Gewinn und Umsatz der AXA hätten im ersten Halbjahr über den Erwartungen gelegen. Das Unternehmen habe zudem einen Aktienrückkauf im Wert von bis zu EUR 1 Mrd. gestartet.Der französische Versicherer habe einen Nettogewinn in den ersten sechs Monaten von EUR 4,1 Mrd. berichtet und damit über den Analystenerwartungen von EUR 3,4 Mrd. und auch leicht über dem Vorjahresergebnis EUR 4,0 Mrd. gelegen.Das Ergebnis sei durch eine Rückstellung iHv. EUR 300 Mio. vor Steuern für den Krieg in der Ukraine im ersten Halbjahr belastet worden. Dies beinhalte die Abschreibung des Firmenwerts des russischen Versicherer Reso Garantia.Die Bruttoprämien seien im Vergleich zum Vorjahr um 1% auf EUR 55,14 Mrd. (erwartet seien EUR 54,2 Mrd. gewesen) bei konstanten Wechselkursen gestiegen, da die Sparte Schaden-Unfall um 4% und Kranken um 13% gewachsen sei. Dies sei jedoch teilweise durch das Lebensgeschäft kompensiert worden, wo die Erträge 5% zurückgegangen seien.Das Unternehmen habe außerdem einen neuen Aktienrückkauf von bis zu EUR 1 Mrd. angekündigt, der, sobald die Marktbedingungen es erlauben würden, beginnen und bis Februar 2023 abgeschlossen sein solle.Unsere letzte Empfehlung für AXA lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: